Politikacı olmalarına bakmayın!

Neredeyse aynı toprakların insanları...

Biri Manisa’nın eczacı gururu, CHP’nin “bir numara”sı...

Diğeri Efeler diyarı Aydın’ın reisi ve nam’ı diğer “Topuklu Efe” kızı...

Üstelik...

Merhum Deniz Baykal’ın...

Hem milletvekili hem de belediye başkanı unvanlı siyaset yıldızı...

Minik bir ayrıntı...

“Topuklu Efe”...

CHP’nin lideri Özgür Özel’den yaşça büyük “abla” pozisyonda...

Hem sanayici hem siyasetçi...

TBMM’nin 22 ve 23’üncü dönem CHP Aydın Milletvekili...

Dahası var...

2009 yılından beri...

Aydın Belediye Başkanı olarak görev yapıyor...

(Aralıksız dolu dolu 17 yıl / Az / buz değil...)

Efeler diyarının ilk “büyükşehir” belediye başkanı...

Rekorlarını hala kimsecikler kıramıyor...

*

Gelgelelim...

Aynı topraklarda yaşamak...

Maalesef...

Arzu edilen başlangıçları ve mutlu finalleri peşinden getiremiyor!

*

Nitekim...

“Topuklu Efe”...

14 Ağustos 2025’te...

Partisi ile “yaşadığı sorunları” gerekçe göstererek...

Söke, Sultanhisar ve Yenipazar belediye başkanları ile birlikte...

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılıverdi...

Şok mu oldu CHP’ye gönül verenler?

Evet, şok oldu!

Çerçioğlu, istifa nedeni olarak...

CHP’yi işaret edip...

İki cümlede...

Kendince her şeyi özetledi:

“Yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık..."

*

Aydın’da hava hala “bulanık”...

Ne var ki...

Bu karşılıklı düellodan farksız atışmalar hala devam ediyor...

*

Nereye kadar?

O da belli değil...

*

Mesela...

İki gün önce...

Aydın’ın reisi Özlem Çerçioğlu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i işaret ederek...

Kendisi için yaptığı açıklamalar nedeniyle...

Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu...

Ve şunları söyledi:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şahsımı hedef alan; gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve dahi kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığ’ına suç duyurusunda bulunulmuştur...”

Ne var ki...

“Dedin / Dedim...” hikayesi hala sıcak...

*

Peki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel sessiz mi kaldı?

Hayır!

O da “ertesi” gün...

Dudağının ucunda ne varsa...

Hepsini bi’solukta seslendirdi; hedefinde “Topuklu Efe” vardı:

“Biz çok sert tepki gösterdik Aydın’da; bin pişman oldu...

İnsan içine çıkamayacak halde... Durumunu söylediğimde kurnaz ya hakkımda suç duyurusunda bulunmuş... Dokunulmazlık var ya; suç duyurusu orada yıllarca durur... Mahkeme olduğunda zaten ben iktidardaysam Özlem Çerçioğlu hakkında edinilen bilgi ve belgeleri verecek mahkeme bulurum... Neden dava açmıyorsun? Mesela bir tazminat davası açsaydın da görseydim... Onları rahatsız etmeye, milleti memnun etmeye, millet için siyaset yapmaya, tüm sorunları çözmek için de iktidar olmaya kararlıyız...”

*

Bitiriyoruz...

Büyük ihtimalle aradan günler / aylar geçecek...

Belki de...

Gün gelecek...

Ne CHP’nin lideri Özgür Özel...

Ne de Aydın’ın “Topuklu Efe Başkanı Özlem Çerçioğlu”...

Bu “hassas”günleri yaşadıklarını hatırlamayacaklar!

Ne var ki...

Yeri geldiğinde...

Evlatlarına... Yakınlarına... Hemşehrilerine...

Siyaset yaparken birbirini kırıp / dökmeyen...

Kenti ve düzeni bozmayan bir “politika” aşkının...

Özellikle de “siyasetçi(!)” geçinenlerin...

Nasıl da...

Birbirlerine “çok iyi” geldiğinin farkına varıp...

Kendilerini acayip “mutlu” hissederek yaşayacaklar...

Çok mu çok zor?

Bu düzeni yaratmak?

Nokta...

Hamiş: DW Türkçe'ye konuşan SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı son anketlerde CHP'nin oylarını yükselttiğini gözlemlediklerini belirterek, artan sertleşmenin ve kutuplaşmanın iktidara yaramadığını söylüyor...

Sonsöz: “Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur... Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın... Öldüm der durur, yine de yaşarsın... / Hz. Mevlana...”