İnsana ait olan her şey benim için kutsaldır. Her insan bir kitap gibi onunla sohbet ederken farkında olmadan birçok bilgi sahibi olursun. Masallar, ninniler, hikayeler, efsaneler... Bu hafta yoğun geçti. Hadi şöyle bir haftaya bakış atalım.

Bu hafta yoğun geçti. Hadi şöyle bir haftaya bakış atalım.



İZMİR'DE BİR YILDIZ DAHA KAYDI...

Haftaya acı bir haberle başladık. İzmir'in önemli başkanlarından Burhan Özfatura'yı sonsuzluğa uğurladık. Çarşamba günü cenaze törenine katılamadım. Ama kalbim oradaydı. Balçova Uğur Camii'ne insan akını vardı. Ne çok seveni varmış. 10 yıl İzmir'e hizmet etti. Şehre imzasını attı. Mekanı cennet olsun.

Fatih, seni çok iyi anlıyorum. Ben de babamı göndereli 25 gün oldu ve sen hep yanımdaydın. Başımız sağ olsun canım...

MESLEKTE 60 YIL...

Çarşamba günü İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda moderatör olarak sunum yaptım. Konuğum Prof Dr Erkan Sevinç...

İki meslekli bir kişi... Hem doktor hem de gazeteci... Aynı zamanda organizatör... Mesleğe başladığım zaman ilk tanıştıklarımdan... Dost... Hayatla, kendisi ile dalga geçebilen, aşka aşık bir isim... 77 yaşında ama gençlere taş çıkartır. Yeni kitabı Naira üzerinden İzmir'in sosyal yaşamına nostaljik bir bakış attık. Naira daha önce Sevinç'in yazdığı 72 köşe yazısından oluşuyor. Naira ismide bu makalelerden birinden geliyor... Pavyonda çalışan Nevbahar Şoray'ı anlatıyor. Bence romanı yazılmalı... Şoray, öyle renkli bir karakter ki... Kimseye öptürmediği için soyadını patronu koymuş.

Sevinç ile İzmir'i, anıları, yaptığı organizasyonları konuştuk. Bir saat nasıl geçti anlamadım. O da İzmir'i aşkın şehri olarak tanımlıyor benim gibi... Özgür ve maviye sevdalı bir karakter... Zaten yakın arkadaşları 'Mavi' diye sesleniyor. Daha uzun süre birlikte nice toplantılar yapmak dileği ile sohbeti bitiriyorum. Akşam da onun ve dostum Eray Bozkurt'un moderatörlüğünde, ünlü müzisyen Zeliha Sunal'ı dinleyeceğiz.

FİLENİN SULTANLARI İZMİR'DE...

Vakıfbank, Eczacıbaşı, Beşiktaş ve Aras Kargo... Sultanlar Ligi'nin dört önemli takımı Aras Kargo ev sahipliğinde, Alsancak'ta, üç gün süren bir dostluk turnuvasına katıldılar. File, oldukça keyifli mücadelelere sahne oldu. En çok ilgi Ebrar üzerineydi. Dört aylık aradan sonra parkeye çıkan sevilen sporcu ile seyircilerin fotoğraf çektirme yarışı vardı. Formundaydı. Eczacıbaşı'nın Vakıfbank ile oynadığı final maçında 2-0 mağlupken 2-2'yi yakalamasında Ebrar'ın rolü büyüktü. Ancak karar setini 15-3 gibi net bir skorla geçen Vakıfbank turnuva'nın galibi oldu. Ev sahibi Aras ise üçüncülükle yetindi.

SUNAL İLE İKİ GECE...

Zeliha Sunal, İzmir için çok özel bir sanatçı... Gazino günlerinde neonlarda onun adı yazardı. Fuar Akasyalar, Konak Maksim... Rahmetli Atalay Noyoner'in yıldızlarından biriydi. Sonra İzmir ona yetmedi İstanbul'a yelken açtı. Çok başarılı bir isim oldu. Ben diyeyim 30, siz diyin 42 dilde şarkı söyleyebilen bir yetenek... Söylediği sözleri bilip, ona göre yorumlayan ve alkışlanan bir sanatçı...

Prof Dr Erkan Sevinç ve Eray Bozkurt'un moderatörlüğünde Zeliha Sunal, Çarşamba Karataş Rio Antik Cafe'de Perşembe günü ise Alsancak Madame Prokopp'da sevenleri ile buluştu.

İzmir'i özlemiş. Mesleğe TRT İzmir'de Çocuk Tiyatrosu'nda başlayıp birçok görev almış. Erkan Yolaç ile Evet Hayır yarışmasında üç yıl çalışmış. Özel televizyonlarda istek programından tut, sohbet programına kadar çeşitli projeler üretmiş. Hala genç hala aktif...

Şimdi müziğin yanında bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Her atık çöp değildir. Teneke kutuların kapağında yelek bile yapmış. Bu dünya hepimizin, tekstil, elektrik sürekli tüketiyoruz. Oysa gereksizse almamak lazım. Çöpü atarken ayrıştırmak gerekiyor. Su bitmek üzere, göllerimiz kuruyor, bol su kullanarak üretilen kot pantolonuna gerçekten ihtiyaç var mı? Çok şu çeken elma ya da tropikal meyveler olmasa da olur mu? Plastik ürünler acaba farklı amaçlarla değerlendirilebilir mi? Gazeteler, bozulan CD ile ne yapılır?

SUNAL'DAN İKİ BAŞUCU KİTABI...

Sunal "İpek ve Dönüşüm Takımı Büyük Dönüşüm Haritası" kitabı ile önce çocuklara sonra da tüm aileye bu farkındalığı yansıtıyor.

"Atığın Ötesi: Daha az tüketerek daha çok yaşamak" kitabında ise karbon ayak izleri, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve geleceğe bırakacağımız dünya gibi kavramlar anlatılıyor.

Her iki kitapta bir çırpıda okunacak ve hayatımıza değer katacak eserler olmuş. Bu dünya hepimizin korumamız lazım.

İki kitap da, Hayat yayınlarından çıkmış. Hatırlarsınız, bir neslin elinden düşürmediği, ünlülerin yaşamını anlatan Hayat Dergisi vardı. Hatta bizim evde ciltlenmiş olan versiyonu var. İşte o derginin sahiplerinin yayınevi... O dergi de tekrar canlanmış. Hayat hanım, hayat vermiş, ailesinden aldığı mirası sürdürüyor.

Şimdi yeni bir kitabın yazım süreci sürüyor. Bambaşka bir proje olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Sunal'ın hayatında iz bırakan bir olayın romanı az sonra bizlerle olacak.

Sohbette üç ceket değiştiriyor. Müzik konuşurken ayrı, atıktan bahsederken farklı, şarkı söylerken başka... Mesleğe sevgi, gelen konuklara saygı bu... Pek çok ödül almış sanatçı...

En son "Dere Geliyor Dere" şarkısının sözlerini değiştirerek bir klip çekmiş. Müzik çalarken atık ürünlerden oluşan çalgılar kullanılmış. Teneke kutular, süpürge sapı, tencere kapağı, kova, tekerlekler müzik aleti olmuş balık ağı ise kostüm... Kısa bir ara youtube'dan bakın. (Youtube girmişken son mühür sayfamızda Sıcak Bakış programına da bir göz atın. Bu hafta farklı konuklar vardı. Altan Altın hocamın Homeros Mağarası keşfi ve İranlı Tina'nın İzmir sevdası kaçmaz. Dr. Muharrem Anıl Gürkan'ın Otizm kampı ilginizi çeker. Serkan Esen ile Atatürk'ün liderlik sırları ders niteliğinde... )

"Dere geliyor Dere çok da kirli bir Dere al götür beni senin doğduğun yere... Akarım göle aman, dönerim çöle aman benim sonum ne zaman... Ben armudu neyleyim dünyanın derdindeyim. Balıkların kuşların derdindeyim..."

Sunal, çok sıcak, sempatik, samimi, güzel bir sanatçı... Hem müzikle hem de kitapla Çevre konusunda uyarıyor bizleri anlayabilene... Aktivist olmak zor zanaat!

Son söz müziğin, "Aldatıldık" ve "Sev Dünyayı" şarkılarını hep birlikte söylüyoruz. Aramızda yılların eskitemediği ses Funda ve Serap Yenici de var. Muhteşem bir koro anlayacağınız... Ben birazcık detone oluyorum. Şarkılar sonrası kitaplar imzalatıldı ve bol bol fotoğraf çekildi.

KİTAPLAR ŞEHİRDE...

Hem Kültürpark hem de Bornova Büyük Park kitap kurtları ile dolu... Yazarlar, şairler ile imza, söyleşi peşinde koşan gençleri gözlemlemek ve kitap kokusunu içinize çekmenin keyfi bir başka... Kaçmaz...

ARKAS SANAT SİZİ ÇAĞIRIYOR...

Daha sürdürülebilir bir dünya için çalışan Arkas da hafta sonu için iki güzel etkinlik hazırladı.

Arkas Sanat Galerisi'nde Arkas Sanat ve Centre Pompidou'nun beş yıllık iş birliğinin ilk kapsamlı sergisi Lumina: Renk ve Işık Sanatı ile Centre Pompidou'nun Uluslararası Projeler Küratörü Anna Hiddleston'un katılımıyla gerçekleşecek Işığa Doğru: Modern Sanatta Renk ve Algı başlıklı konferans ilginizi çekebilir.

AÇIN RADYONUN SESİNİ...

Yine müzikle bitiriyoruz. RADYO EGE'de Zeliha Sunal söylüyor. Aldatıldık...

"Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne aldatıldık aldatıldık sevda böyle değil..."

Göğe selam olsun. Annem, babam...

DAİMA GÜLÜMSEYİN...