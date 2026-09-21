İzmir’in turistik ilçesi Karaburun, irili ufaklı koylarıyla dikkat çekerken İskele bölgesinde adı pek duyulmayan küçük bir deniz durağı bulunuyor. Alman Koyu, Mimoza Sahili ve İncirlikoy gibi daha fazla tanınan kıyıların arasında kalıyor. Karaburun Belediyesinin resmi plaj rotasında da bulunan koy, özellikle ismiyle merak uyandırıyor.

Adının nereden geldiği bilinmiyor

“Alman Koyu” isminin hikâyesi konusunda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Erişilebilen belediye ve kaymakamlık kaynaklarında bu adın neden verildiğine ilişkin bir açıklama yer almıyor.

Bu nedenle Alman askerleri, turistler ya da bölgede geçmişte yaşamış kişilere dayandırılan anlatıların doğruluğu netlik kazanmış değil.

Belediyenin resmi plaj rotasında yer alıyor

Alman Koyu, Karaburun Belediyesinin “Plajlarımız” bölümünde İskele bölgesindeki kıyılar arasında gösteriliyor. Aynı bölgede Mimoza Sahili, Bodrum Koyu ve İncirlikoy da bulunuyor.

Koy hakkında ise çok fazla ayrıntı paylaşılmıyor. Kıyı uzunluğu, zemin yapısı ve hizmetlere ilişkin kapsamlı bilgi bulunmaması, burayı daha az bilinen bir nokta haline getiriyor.

Büyük bir plaj tesisi beklemeyin

Belediyenin listesinde bulunması, Alman Koyu’nda donanımlı bir plaj işletmesi olduğu anlamına gelmiyor. Resmi tanıtımda duş, tuvalet, soyunma kabini, şemsiye veya cankurtaran hizmeti bulunduğuna ilişkin bilgi yer almıyor.

Bu nedenle koya gideceklerin su, yiyecek, şemsiye ve güneşten korunmak için gerekli malzemeleri yanında bulundurması gerekiyor.

Navigasyonda konuma dikkat

Türkiye’nin farklı bölgelerinde benzer isimlerle işaretlenen koylar bulunuyor. Bu nedenle navigasyonda “Alman Koyu, İskele, Karaburun, İzmir” şeklinde arama yapılması yanlış noktaya gitme riskini azaltıyor. Kıyının hemen yanında araç park edilebileceğine ilişkin de kesin bilgi bulunmuyor.

Yaz kalabalığı çekilince sessizleşiyor

Eylülün sonlarına doğru Karaburun sahillerindeki yaz yoğunluğu azalıyor. Alman Koyu gibi küçük kıyılar da bu dönemde daha sakin bir görünüme kavuşuyor.

Alman Koyu, büyük ve donanımlı bir plajdan çok kısa bir yüzme molası için değerlendirilecek duraklar arasında öne çıkıyor. Buraya gelenler rotasına Mimoza Sahili ve İncirlikoy’u da ekleyerek Karaburun’un İskele çevresindeki farklı kıyılarını aynı gün içinde görebilir.

Koyun en dikkat çekici yanı ise belki de tam burada ortaya çıkıyor: Karaburun merkezine yakın, belediyenin resmi rotasında, ancak hâlâ birçok kişinin adını bile duymadığı küçük bir kıyı.