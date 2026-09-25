Kimilerine göre eskilerde kalmış(!) CHP de böyle miydi acaba? Yoksa... Bugünün CHP’sindeki minicik, sıcak gelişmeler bile... Bu kadar “şaşırtıcı” olabilir mi?

Türkiye’nin en deneyimli...

“Baba belediye başkanlarının önünde yürür Mansur Yavaş...”

...Ve, o memleketin kıdemli başkanını huzursuz etmek için...

An itibarıyla...

“Sevimsiz bir çaba harmanlanıyor!..”

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentini sağlıkla / afiyetle yürüten...

O deneyimli “baba” belediye başkanının...

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile görüşmek istemesi...

Ve dahi...

Bu arzuyu bizzat Beştepe’de dillendirmesi ayıp mı?

Kaldı ki...

Ne diyor Ankara’nın kıdemli Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

“Ankara'nın ulaşım altyapısı, metro yatırımları, kredi onay süreçleri ve fuar alanı gibi projelerini sunmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep ettim ve kabul etti...”

Ne yani?

Ankara’yı yöneten Mansur Yavaş gibi...

Yıllardır görev yapan kıdemli bir belediye başkanına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Neden, “Buyur Sayın Başkan...” demesin?

Sayın Erdoğan, hepimizin Cumhurbaşkanı değil mi?

Kaldı ki...

Yılların Belediye Başkanı Mansur Yavaş...

Ankara'nın ulaşım altyapısı... Metro yatırımları... Kredi onay süreçleri ve Fuar alanı gibi...

Projelerini sunmak üzere...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etmesi kadar...

Normal ne olabilir?

*

Farkında mısınız?

Sanki...

Kıskançlık bulutları(!)...

Nedendir ki?

Bu güzel ülkenin üstünde her daim dolaşıyor...

Amaç...

Çalışkan birilerini kamuoyu önünde hırpalamak...

Bunun bir diğer adı da laf aramızda “Politika” yapmak...

*



Gelişmeler bu rotada ilerlerken...

CHP’nin Sözcüsü Müslüm Sarı...

Partisi adına ne dedi?

Şunu dedi:

“Hiç kimse CHP’den üstün değildir... Bir belediye başkanının kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına (Bilgi verdim) demesi doğru değil!”

*

Şaşıralım mı?

Evet, şaşıralım...

Çünkü...

Cumhurbaşkanları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil eder...

Anayasa ise...

Başkomutanlık yetkisini ve manevi varlığını Meclis'e verirken...

Bu makamın temsil görevini ise Cumhurbaşkanı'na yükler...

Ve...

Olası bir savaş hâlinde başkomutanlık görevleri...

Cumhurbaşkanı namına...

Genelkurmay Başkanı tarafından yerine getirilir...

*

Kaldı ki...

Ankara Belediye Başkanı’nın...

Sayın Cumhurbaşkanına konuk olmasının ne gibi bi’sıkıntısı olabilir ki?

Bitiriyoruz...

Dikkat ediyor musunuz?

Bu güzel vatanın her köşesine yakışacak ve...

Yüzümüzü güldürecek...

Birbirinden özel projeleri hayata geçirmek varken...

Çalışkan, etkin ve memleketini seven...

Kıdemli bir belediye başkanını...

Sırf “politika yapma” adına...

Üzmenin...

Bir anlamı var mı?

Galiba var!

Çünkü...

Hemen herkes bilir ki...

“Fazla ve sınırsız iyilik...”

Her zaman karşı taraftan aynı güzelliği görmenizi sağlamaz!

Bazen nankörlük veya zarar olarak geri döner...

Nokta...

Hamiş 1: Özgür Özel, istifa eden Mansur Yavaş için şöyle dedi: “Alacakları her türlü karara saygılıyız...”

Hamiş 2: “İnsanlar alışkın oldukları düzenin değişmesinden daima korkar; çünkü yeni ve iyi bir şey, bilinmeyen bir yola adım atmak demektir...”

Sonsöz: “Fazla ve sınırsız iyilik, her zaman karşı taraftan aynı güzelliği görmenizi sağlamaz; çünkü bazen nankörlük veya zarar olarak geri döner... / Anonim...”