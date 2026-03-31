Bu güzel vatanın...

Gelmiş geçmiş, en anlamlı özlü sözü şudur:

“Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar!”

Neden böyle demiş atalarımız?

Çünkü...

Sizin, bizim, hepimizin başına bir dert geldiğinde...

Yüreği alev alev yanan “özde tek kişi” analarımızdır!

Ciğerparesi için...

Gün gelir...

Ciğerini verir; hatta gözünü kapatıp “Al kalbim senin olsun!” der...

Ve...

Öylesine çarpıcı bir yakıştırmadır ki, o kelimeler...

Yeri geldiğinde...

Yüreği “alev alev yanan” tek kişinin annesi olduğunu...

Her evlat adeta doğarken öğrenir(!)

Ne acıdır ki...

Diğerlerinin üzüntüsünün yüzeysel veya...

Sahte (yalan) olduğunu vurgulayan bir atasözüdür bu...

*

An itibarıyla...

Telafisi çok zor bir “felaket” ile karşı karşıyayız!

Özellikle de bu “kumar belası”...

Anaları, babaları ve kuzucukları yakından ilgilendiriyor...

Neden?

Çünkü...

“İnanılacak gibi değil ama Türkiye’de...

Kumar bağımlılığı yaşı 14 / 15’e düştü!”

Nasıl oldu?

Her şey baş belası Pandemi döneminde oldu...

Mikroptan korunalım(!) derken...

Kumar bağımlılığı “zirve” yaptı...

Özellikle de...

“Çevrimiçi bahislerin altı katına çıktığı” iddia ediliyor...

Doğal olarak...

Acı sonuç şudur:

Bu güzel memlekette...

Kumara başlama yaşının 15’e düştüğü iddia ediliyor...

...Ve, bir “acıklı tablo” daha...

Kumar bağımlılığının...

Sinsi sonuçları var...

Uzmanlara göre...

Kumar oynayanlar kaç yaşında olursa olsun...

Sonuçta...

Büyük pişmanlıklar... Ciddi borçlanmalar... Aile içi çatışmalar...

Pırıl pırıl hayatları karartıyor; üstelik ilacı yok!

*

İki ay önceki bir rapora göre...

Sanal kumar bağımlılığı “16 yaş”a kadar düştü...

O gençlerin anne ve babaları başlarını nereye vursun?

*

Tam da iki ay önce...

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Bşk. Prof. Dr. Tuncay Dilci...

Sanal kumarda “18-35 yaş” aralığı için...

En riskli grup olduğunu söylüyor...

Şurası önemli:

“Kaygı, stres, işsizlik ve sosyal izolasyon, gençleri kumar bağımlılığına sürükleyen en temel psikolojik faktör...”

*

106 yaşındaki “Yeşilay” da şu sırada devrede...

Geçen yılın (29 Eylül 2025) raporuna bakarsanız...

Kumar oynama yaşı...

Bu güzel ülkede “15’in altına kadar” düştü...

Olacak şey değil...

Kötü kalpli insanlar...

Gencecik, pırıl pırıl evlatlarımızı “zehirlemeye” devam ediyor!

*

BBC Türkçe’den Onur Erem’in haberine göre de...

Türkiye’de “kumar bağımlılığı” hızla artıyor...

2024’te Yeşilay’a bu nedenle yapılan başvurular...

Olacak şey değil ama...

İlk kez “alkol ve uyuşturucu bağımlılığı” başvurularının...

Tplamını geride bıraktı...

İnanılacak gibi değil!

*

Uzmanlar kumar bağımlılığını yeni bir olgu olarak kabul etmiyor...

Ancak dijitalleşmeyle birlikte...

Hızla erişilebilir, görünmez ve tehlikeli hale gelmiş durumda...

Kaldı ki...

Akıllı telefonlar sayesinde...

“Kumara birkaç saniyede ulaşılabilmesi”...

Özellikle gençleri ve ekonomik baskı altındaki kesimleri...

Yüksek risk grubuna sokuyor...

Yeşilay’ın 2025 Türkiye Kumar Raporu ise vatandaşın kumara yönelmesindeki temel motivasyonun, “hayatı değiştirecek büyük bir kazanç” hayali olduğunu ortaya koyuyor... Sanki bir film!

...Ve, o filmin sonu:

Önce renkli hayaller... Sonra borçlanma... Daha sonra iflas... Aile içi çatışmalar... Ve sonunda yıkılan yuvalar...

*

Bitiriyoruz...

Uzmanlar, kumar bağımlılığını...

“Bireysel değil, aileyi de içine alan bir hastalık”...

Olarak tanımlıyor... En riskli grup ise gençler...

Yeşilay verilerine göre...

Kumar oynayanların yüzde 71’i bu alışkanlığa...

15-24 yaş arasında başlıyor...

Nokta...

Hamiş: Anneler ve babalar, kumar reklamlarının yasaklanmasını...

Gençlere yönelik koruyucu eğitimlerin yaygınlaştırılmasını bekliyor... İstedikleri çok mu?

Sonsöz: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ay önce sanal kumar ve yasa dışı bahis illetini (terörden daha zararlı) bir tehdit olarak tanımlayıp kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planı uyguladıklarını belirtti... (Her telefon bir kumarhane oldu...) uyarısıyla, dijital mecralardaki yasadışı bahis ve kumarla mücadele kapasitelerini artıracaklarını vurguladı...