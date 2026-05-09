Her şey, bi’anda yaşandı; ardından kördüğüm oldu...

Daha ötesinde ise...

Vicdanlar sızlamaya başladı...

*

Muğla Milas’in hazinesiydi “Akbelen Ormanı”...

Doğa mirasıydı... Koruma altındaydı... Cennet’ten farksızdı...

Muazzam (740 hektar) bir alana sahipti...

Neredeyse “1000 tane” futbol sahasından daha büyüktü...

Maden işletmelerinin iştahını kabarmıştı...

Yıldırım hızıyla izinler çıktı ve...

O gün, bugündür...

Toprağına, ağacına gözü gibi bakan köylüler...

“Akbelen Ormanı”ndaki maden sahasını genişletmek için...

Ağaç kesimine karşı mücade başlattı...

Üstelik gözyaşlarıyla...

*

Herkes birbirine soruyor:

Akbelen’in vahşice yok edilerek...

“Cehennem”e dönmesi mi gerekiyor?

*

Vicdanların sızladığı günlerde...

Bu yazının kahramanı...

Birinci derecede...

“Aktivist Esra Işık”tı...

İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'ın 20 yaşındaki kızıydı...

Doğduğu, büyüdüğü topraklar zehirlenmesin diye...

Var gücüyle çalışıyordu...

Akbelen Ormanı civarındaki tarım arazileri...

Madene açılmasın diye...

Yemiyor, içmiyor her türlü olumsuzluğa itiraz ediyordu...

...Ve, n’oldu biliyor musunuz?

31 Mart Salı akşamı...

İkizköy Çevre Komitesi sözcüsü 20 yaşındaki Esra Işık...

Adeta...

“1 Nisan şakası” gibi...

Gece saatlerinde gözaltına alındı ve...

Aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderildi...

...Ve, o Esra Işık...

O günden beri demir parmaklılar arkasında...

Çok acıklıdır ama...

Son 20 yıldır...

Esra Işık’la birlikte büyüyen...

Çam’lar... Meşe’ler... Kızılağaçlar... Kestaneler... Çınarlar...

Gencecik Esra için yaprak döküp ağlamışlardır(!) eminim...

Çevre örgütleri ve siyasetçiler...

Akbelen Ormanı civarındaki tarım arazilerinin...

Madene açılmasına itiraz eden...

Esra Işık'ın tutuklanmasına tepki göstermeleri...

Kuşkusuz yerinde ve unutulmaz bir eylemdi...

Ne var ki?

“Kıymayın bizi besleyen bu topraklara!” diyen...

Esra’nın sesini duymak istemeyenler de vardı...

*

İçimiz ferahlasın umuduyla...

Gelelim bugünlere...

*

Davayı Akbelen’i koruyan vicdanlı köylüler kazandı...

Muğla Milas ilçesinin sınırları içinde yer alan...

“Akbelen Ormanı”...

Doğa mirası olarak kabul edilen ve...

Koruma altında olan Cennet ormanlarımızdan biriydi...

*

Hiç aklınıza gelir miydi?

Sırf kesilmesin diye...

Zeytin ağacığına sarılan bir doğaseverin...

Demir parmaklıların arkasına yollanacağını?

*

Cezaevine konan 20 yaşındaki Esra Işık’ın günahı sadece...

İnsanoğlunu besleyen, gölge eden ağaçların köklenmesine karşı çıkmaktı...

Herkesi ağlattı...

Hatta...

Son 20 yıldır...

Muhtarın kızı Esra’yla birlikte büyüyen...

Çam’lar... Meşe’ler... Kızılağaçlar... Kestaneler... Çınarlar...

Gencecik Esra için yaprak döküp ağlamışlardır(!) eminim...

*

Bölge sakinleri, “Kıymayın bizi besleyen bu topraklara” derken...

Mucize gibi Akbelen’den güzel haber geldi...

Direniş sonuç vermişti...

Danıştay, direnen köylüleri haklı buldu...

Acele kamulaştırma için...

Yürütmenin durdurulmasına karar verdi...

Mahkeme...

Enerji üretimi ve ekonomik gerekçelerin...

Tek başına “acelelik” şartını karşılamadığına hükmetti...

...Ve Danıştay...

Cumhurbaşkanlığı kararının uygulanması halinde...

“Giderilmesi imkânsız zararların doğabileceğine hükmetti...”



*



Bugüne gelelim...

Muğla’nın Milas ilçesinin sınırları içinde yer alan...

“Akbelen Ormanı”...

Doğa mirası olarak kabul edilen ve...

Koruma altında olan Cennet ormanlarımızdan biridir...

Ve hep öyle kalması o bölgenin en büyük arzusudur...

Bu günlerin kahramanı...

Birinci derecede “Aktivist Esra Işık”tır...

Bu yazıya nokta koyduğumuz dakikalarda...

Henüz hürriyetine kavuşmamıştı ama...

En azından...

“Millet’in efendisi kısmen de olsa efendice(!)ormanını kurtarmıştı!”

Nokta...

Hamiş: Esra Işık, toprağını ve doğayı savunduğu için gösterdiği cesur duruşla büyük övgü ve destek topluyor... Dileriz, o da en kısa zamanda huzurla ailesine ve mahallesine bir an önce kavuşur!..

Sonsöz: “Orman yurdun hem süsü, hem gücüdür... Yaş kesen baş keser... Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur... Sana gölge veren ağacı kesme!”