Günler, aylar su gibi akarken...

12 yıl öncesini hatırlatıyor takvim yaprakları...

Daha dün gibi yaşanmış “acı içinde acı” dedirten anıları...

Arada sırada da olsa hatırlamak gerekiyor...

Mesela...

Geride kalan zaman dilimleri...

Şu sırada...

O kahreden “13 Mayıs 2014 Salı” tarihini işaret ediyor...

Türk Milleti’nin...

O tarifsiz acıyı iliklerine kadar hissettiği...

Ve dahi hiç unutamadığı...

Soma Maden Faciası’nın, 12’nci yıldönümüydü dün...

Ekmek uğruna...

Yerin metrelerce altındaki Cehennem’den kurtulamayan...

Her yaştan 301 madenciye...

Gözyaşlarıyla veda ettiğimiz gündü...

Geride koca “12 yıl” kaldı...

Derin sessizlik... Kalplerde acı... Ve hiç bitmeyen özlemler...

*

Acıların en kahreden kısmı...

Takvimin en “kara yaprağı”na denk geldi...

Saatler, 15.00’i gösteriyordu...

Kömür madeninde vardiya değişimi yapılacaktı...

10 dakika sonra...

Yerin 400 metre altında yangın çıktı!..

Çıkış iki kilometre uzaktaydı...

Şanslı işçiler dışarı çıkmayı başardılar...

Ne var ki...

Yangının etkisiyle maden ocağı zehirli dumanla dolmuştu...

İşte o kahreden facia...

Cumhuriyet tarihinin...

En çok can kaybı ile (301 madenci) sonuçlanan...

Madencilik kazası olarak kayıtlara geçti...

Kısa adı “KESK” olan...

“Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu” ise...

Facianın bir “kaza” değil...

Göz göre göre gelen bir “iş cinayeti” olduğunda ısrar ediyordu...

Sonunda...

Türkiye'de üç günlük ulusal yas ilan edildi...

*

O günlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise...

Madende hayatını kaybedenlerin ailelerine...

Bir defaya mahsus olmak üzere...

Sadece “415 lira” tutarında...

Cenaze yardımı ödemesi yapılacağını açıkladı...

*

Davalar, Akhisar’a alındı...

Mahkeme süresince yaklaşık “1000 polis” görev yaptı...

*

Dava, 11 Temmuz 2018’de...

Ancak 22’nci duruşma ile sonlandı...

Soma Kömür İşletmeleri yönetim kurulu başkanı...

Genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısı dahil...

14 sanık hapis cezası aldı, 37 sanık beraat etti...

Verilen cezaları az bulan madenci yakınları protestoya başladı...

Çünkü, sanıklara...

“301 kez olası kasıtla ölüme sebebiyet verme”...

Suçundan ceza istenmişti...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti...

Nitekim...

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020'de kararı bozdu...

Can Gürkan, Ramazan Doğru, Akın Çelik ve İsmail Adalı'nın...

Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasından yargılanmalarına karar verildi...

Veee...

Sonunda onların da...

“9 Şubat 2021”de tutuksuz yargılanmalarına karar verildi...

Ve özetle...

Artık...

Bu faciadan cezaevinde tutuklu sanık bulunmuyor!

*

Bitiriyoruz...

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma’daki faciaya ilişkin davada...

En uzun süre tutuklu kalan sanıklar bile...

Hayatını kaybeden her işçi için...

(İşte burası çok önemli!)

Sadece “8 gün” cezaevinde kalmış oldu!..

Nokta...

Hamiş: Kurtarılan bir madenci sedyeye yatırılırken, sağlıkçılara “Çizmelerimi çıkarayım mı? Sedye kirlenmesin!" demişti; o görüntüyü milletçe unutamıyoruz... Ortalık ayağa kalkmıştı... Madenci yaralı, belki de ameliyata gidecek ama O, hala sedyeye kirlenmesin diye çırpınıyor... Allahım, ne güzel bir milletiz biz dostlar!..

Sonsöz: “Acımız hala içimizde, yükü hala omuzlarımızda... / Anonim...”