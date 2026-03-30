Gökyüzü bu hafta oldukça hareketli. Duygular, ilişkiler ve içsel farkındalıklar ön planda. Ama korkulacak bir şey yok; bu hafta aslında bizi biraz “kendimize getirmek” için çalışıyor. Şimdi gel, bu haftanın enerjisini birlikte okuyalım.

30 Mart Pazartesi: Haftaya Başlangıç: Netlik Arayışı ve Değerlerimiz

Haftaya Ay’ın Başak burcundaki enerjisiyle başlıyoruz. Yani düzen kurmak, toparlanmak, eksikleri görmek isteyeceğiz. Ama Pazartesi günü iletişimde küçük gerginlikler olabilir. Yanlış anlaşılmalara açık bir enerji var.

Aynı gün Venüs’ün Boğa burcuna geçmesi ise haftanın en güzel gelişmelerinden biri. Aşk, para ve keyif alanlarında daha sağlam, daha gerçekçi bir döneme giriyoruz. Artık “ne hissettiğini bilmeyen” değil, ne istediğini bilen bir enerji devrede. Bu hafta Venüs Boğa geçişi ile ilişkilerde kalıcılık ve güven teması öne çıkıyor.

31 Mart Salı: Sabır Testi

Ay–Jüpiter uyumu güzel fırsatlar getirirken, Ay–Mars karşıtlığı sabrımızı test edebilir. Bir yandan büyümek isterken diğer yandan ani tepkiler verebiliriz.

Özetle: İyi şeyler var ama “acele edersen bozarsın” enerjisi hâkim.

1 Nisan Çarşamba: Duygusal Dalgalanmalar

Güne sürprizli ve hızlı başlayan bir enerjiyle giriyoruz. Ama gün ilerledikçe kafa karışıklığı, belirsizlik ve duygusal iniş çıkışlar artabilir.

Akşam saatlerine doğru ise toparlanma geliyor. Yani günün mottosu:

“Sabah başka hissedebilirsin, akşam bambaşka.”

2 Nisan Perşembe: Terazi Dolunayı – İlişkilerde Dönüm Noktası

Haftanın en önemli olayı: Terazi burcunda Dolunay.

Bu dolunay bize şunu soruyor:

Ben mi, biz mi?

Verdiğim kadar alıyor muyum?

Bu ilişki dengede mi?

Denge bozuksa artık görmezden gelmek zor. Özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve duygusal bağlar gündemde olacak.

Ama dikkat: Jüpiter karesi abartıyı getirebilir. Yani olayları büyütmemek önemli.

Terazi dolunayı ile ilişkilerde denge, adalet ve yüzleşme temaları gündeme geliyor.

3 Nisan Cuma: Şifalanma ve Derinleşme

Gün biraz hassas başlıyor. Eski yaralar, eski konular tetiklenebilir. Ama bu kötü değil; çünkü fark ettiğin şey dönüşür.

Aynı gün Merkür–Jüpiter uyumu iletişimde şans getiriyor. Güzel konuşmalar, anlaşmalar, fırsatlar var.

Akşam saatlerinde Ay’ın Akrep burcuna geçmesiyle birlikte derinleşiyoruz. Yüzeysel hiçbir şey tatmin etmeyecek.

4 Nisan Cumartesi: İlişkilerde Gerilim ve Tutku

Bugün ilişkiler biraz sert testten geçebilir. Güç savaşları, kıskançlıklar veya “kontrol etme” isteği artabilir.

Ama işin ilginç yanı: Aynı zamanda tutku da yüksek.

Yani: Ya kriz ya yakınlaşma. Ortası pek yok.

5 Nisan Pazar: Akışa Girmek

Haftanın en rahat günü. İletişim akıyor, enerjimiz yerinde, harekete geçmek kolay.

Konuşmak, plan yapmak, bir şeyleri netleştirmek için harika bir gün.

Genel Değerlendirme:

Bu hafta bize şunu öğretiyor:

Gerçekten ne istiyorsun?

Kimlerle yürümek istiyorsun?

Nerede kendinden ödün veriyorsun?

Dolunayla birlikte birçok şey netleşecek. Belki bazı yüzleşmeler olacak ama bu, hayatını daha sağlam bir zemine oturtmak için gerekli.

30 Mart – 5 Nisan haftası burç yorumları bize ilişkilerde denge kurmanın ve içsel farkındalığın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.

Bu hafta burçları neler bekliyor?

Bu haftanın enerjisini burçlara kısa ve net mesajlar halinde bırakıyorum, herkes kendine cümlesini alsın:

♈ Koç

İlişkiler aynan oluyor. Karşındaki aslında sana seni anlatıyor.

♉ Boğa

Venüs burcuna geçti, sahne senin! Değerini hatırladıkça hayat sana daha fazlasını verecek.

♊ İkizler

Ev, aile ve iç huzur gündemde. Dışarıdan çok içeriyi düzenleme zamanı.

♋ Yengeç

Sözlerin çok güçlü. Bu hafta söylediğin şeyler yönünü belirleyebilir.

♌ Aslan

Para ve özdeğer konuları açılıyor. Hak ettiğini istemekten çekinme.

♍ Başak

Ay senin burcunda başladı, spotlight sende. Ama fazla eleştirel olma, kendine de yumuşak davran.

♎ Terazi

Senin dolunayın! Artık bazı şeyleri görmezden gelemezsin. Netleşme zamanı.

♏ Akrep

Sosyal çevre ve dostluklar testte. Kim gerçekten seninle, fark ediyorsun.

♐ Yay

Kariyer ve hedefler öne çıkıyor. Büyük düşün ama abartıya kaçma.

♑ Oğlak

Bakış açın değişiyor. Yeni farkındalıklar seni başka bir yola götürebilir.

♒ Kova

Derin duygular, yüzleşmeler… Kaçtığın ne varsa önüne gelebilir ama bu dönüşüm.

♓ Balık

İlişkilerde karar zamanı. Devam mı, tamam mı enerjisi çok güçlü.

