62 yıl önceydi… Takvimler ise... “08 Ağustos 1964”ü işaret ediyordu... Günlerden, “Cumartesi”ydi… O zamanlar… Kıbrıs, bugünkü gibi “Yavru Vatan” değildi… Doğrusu... Kıbrıs'ta hava tatsızdı…

Soydaşlarımız yıllardır sürekli taciz ediliyordu…

Kimsenin rahatı yoktu…

Türkiye…

Ada'nın üstünde uyarı uçuşları yapmaya karar verdi…

Türkler güneş battığında…

Kapıları kilitliyor; sokağa çıkmıyordu…

Zaten…

O vahşetten sekiz ay önce…

(24 Aralık 1963 gecesi…)

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda görev yapan…

Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç yavrusu…

Rumlar tarafından…

Küvette kurşuna dizilerek öldürülmüş…

Türkiye yasa boğulmuştu…

O günden itibaren…

Türk Ordusu teyakkuza geçmişti…

Bu huzursuzluk böyle devam edemezdi…

*

Takvimler, “5 Ağustos 1964”ü işaret ederken...

Rumlar…

Erenköy ve Mansur bölgelerine…

Denizden hücumbotları, karadan ise tanklarla saldırdılar…

Türk kasabaları ile sahildeki balıkçı teknelerini…

Kurşun yağmuruna tuttular…

Ne gariptir ki...

Ada'daki “Birleşmiş Milletler Barış Gücü” ise…

Gık'ını çıkarmıyordu…

Tacizler artınca…

Türkiye'den havalanan dört jetimizin…

Kıbrıs semalarında uyarı uçuşu yapmasına karar verildi…

Nitekim…

29 yaşındaki Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel…

8 Ağustos 1964'te…

Eskişehir'den Kıbrıs'a, “dörtlü kol komutanı” olarak gönderildi…

*

Kahraman Yüzbaşı Cengiz Topel…

“F100” jeti ile…

İkinci dalışına hazırlanırken yerden isabet alınca…

Paraşütle atlamak zorunda kalan kaldı…

Gerisi adeta film gibiydi:

Henüz 29 yaşındaki Yüzbaşı Topel…

Peristeronori isimli Rum köyü yakınlarında asfalt yola indi…

Ne var ki…

Ayağı toprağa basar basmaz üç Rum askeri tarafından esir alındı…

Kahraman Yüzbaşı…

Başına gelecekleri biliyordu…

Tek kelime konuşmadı…

Pilotumuz Topel'in başına gelenler…

Tek kelimeyle “insanlık dışı” olarak tarihe geçti…

Kıbrıs Rumları…

O kahramanın…

Onuruyla, şerefiyle ölmesine bile izin vermediler…

İnsanlık dışı uygulamalarla…

İnanılmaz acılar çektirerek hayatını söndürdüler…

Oysa…

Yüzbaşı Cengiz Topel…

Tek karış Kıbrıs toprağını bile bombalamamıştı…

Sadece…

“Caydırma uçuşu yaparken düşürülmüştü…”

O kahraman...

Kimseciklerin hayatını söndürmemişti ama…

Kıbrıslı Rumlar…

O kahraman yüzbaşının hayatını “parça parça” aldılar…

Uluslararası Savaş Hukuku resmen hiçe sayıldı…

Bir takım rivayetler olsa da…

O günleri yaşayanların anılarına bakarsanız…

Henüz 29 yaşında olan Pilot Cengiz Topel…

Uluslararası Savaş Hukuku'nun…

Esirleri kapsayan maddelerine aykırı olarak yapılan işkenceler sonucu…

Şehit edilmişti…

*

Burası önemli…

Rumlar'ın işkenceyle şehit ettiği Yüzbaşı Topel'in naşını…

Türk doktor Zihni Uzman teslim aldı…

Söyledikleri…

Devletimiz'in arşivlerinde…

Dr. Zihni Uzman'ın şu sözleri…

İnsanı, insanlığından utandıracak kadar korkunç:

“Cengiz Topel'in insanlık dışı işkencelere maruz kalmış cenazesini teslim aldım... Gördüklerim karşısında günlerce ağladım… Vücudunun bütün organlarında işkence izleri vardı… Yara, kırık ve eziklerle doluydu her yanı... Pilotumuza, insanlık dışı işkenceler uygulanmıştı... Bu insanlık dışı işkence izleri halen gözlerimin önündedir… Bu olay, Kıbrıs Türkleri'nin arasında infiale sebep olmuştu…”

*

Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in naşı…

Kıbrıs, Adana, Ankara ve İstanbul'daki törenlerin ardından…

“14 Ağustos 1964”te…

Edirnekapı'daki Sakızağacı Hava Şehitliği'nde toprağa verildi...

Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi…

“Kahramanlığıyla anılan Cengiz Topel”in adı…

Bugün Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde…

Yüzlerce park, cadde ve sokakta yaşatılıyor...

Ayrıca…

KKTC'de anıtı dikilen ve müze açılan Cengiz Topel'in adı…

Bir köye ve hastaneye de verildi…

*

Bitiriyoruz…

Okuduğunuz satırlar ulusal bir kahramanın acı sonudur…

Onurunu… Şerefini… Ahlakını… Vatanını…

Koruyarak…

Korkunç işkencelerle ölüme giderken “gık”ı çıkmayan…

Yüzbaşı Cengiz Topel'ın

Yürekleri dağlayan şehadet öyküsüdür…

Tarihe mal olmuştur ve…

Asla unutulmayacaktır!

Nokta…

Hamiş: Türk Ordusu, 50 küsur yıl önce mücahit kardeşlerimizle beraber başlattığı harekatla Ada'ya barış, istikrar, demokrasi ve huzur getirdi… Bu vesileyle (20 Temmuz 1974), Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını tüm dünyaya gösterdi... Bu tarih aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının eşit siyasi statüsünün ve egemenlik haklarının da sembolüdür…

Sonsöz: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2015 Nisan'ında, 'Türkiye'yle ana vatan-yavru vatan ilişkisi bitmeli' diyen Kuzey Kıbrıs'ın o günkü dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı için, “Ağzından çıkanı kulağı duymalı” demişti…