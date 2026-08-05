Hava sıcak, siyaset daha sıcak... Gündem sürekli değişiyor... Gelecek Partisi kapanıyor. CHP bölündü. YENİ Parti'ye üye yağıyor. Belediyelere operasyon sürüyor. Bu kez Menderes görüş odasında, başkan dahil 15 kişi gözaltında...

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yazdığı iddia edilen whatsapp yazışmaları ise facia... Kız arkadaşı ile yazışırken hem özel sohbet hem de belediye bürokratları ile ilgili sohbet edilmiş. Kadın, başkanın ağzından laf almaya çalışıyor. Bazı konuları onaylatıyor. Rüzgarın tersten esebileceğini belirtiyor.

Teknoloji ilerledikçe bu tür tuzaklar fazlalaşmaya başladı. Yazışma yapay zeka ürünü olduğu da söylenmekte ancak asıl dava bu yazışmaların çok ötesinde sanki...

Bir başkan eline, diline ve beline sahip çıkmalı... Menderes ile ilgili duyumlar haber merkezimize geliyordu. Hatta defalarca 'Gündem Masası' programımızda gazeteci Hasan Çölmekçi bu söylemleri gündeme taşımıştı.

Kısa bir süre başkan yardımcısı olan Ayşegül Demir ile ilgili de başkanın diyet ödediği konuşuluyordu. Makama getirilişi de uzaklaştırılışı da olaylı olmuştu. Yazışmalarda isminin geçmemesi ilginç... Dosyada gizlilik kararı var. Ayrıntıları bekleyip göreceğiz. Bir merak edilen konuda başkanın bu sırları paylaştığı kadının kim olduğu... Sanırım itirafçı olan biri...

Olası başkanın tutuklanıp, görevden uzaklaştırılması halinde yapılacak olan başkan vekili seçimi de ilginç olacak. CHP'den ayrılan YENİ Parti'ye geçen meclis üyeleri uzlaşarak mı? Kim aday olacak? AK Parti aradan sıyrılır mı? Yeni bir kadın başkan vekilimiz mı olacak? Barış sağlanır mı?

BARIŞ SÜRECİ...

Bu arada Barış Süreci son düzlükte... Bu hafta sonuçlanacak gibi...

14 Ağustos AK Parti'nin 25 yıl dönümü kutlanacak. 24 yıldır iktidarda olan bir partinin 25.yıl logosu da çok güzel olmuş. Bakalım pasta kesilmeden önce hangi güçlü isimlere rozet takılacak?

Bekleyip göreceğiz...