Son Mühür - Çankaya Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında itirafçı olan eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ, katı atık toplama ihalelerinde yaşanan süreçlere ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. İhale sürecinin mevzuata uygun şekilde 45 gün önceden başlatılması gerekirken kasıtlı olarak geciktirildiğini öne süren Üstündağ, sürecin bilerek pazarlık usulüne zorlandığını savundu.

"Başkan yalnızca kendisine söylenecek şirketlere davetiye göndermemi istedi"

İfadesinde belediye yönetimi ve meclis üyeleri tarafından kendisine talimatlar verildiğini iddia eden Üstündağ, ihale sürecini “Çankaya Belediyesi'ndeki katı atık toplama açık ihalesinin kasıtlı olarak geciktirildiğini ve sürecin pazarlık usulüne zorlandığını düşünüyorum. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner beni çağırarak, 18 şirkete teklif gönderdiğimiz pazarlık ihaleyi iptal etmemi ve yalnızca kendisine söylenecek şirketlere davetiye göndermemi istedi. Meclis Üyesi Emre Doğan bana WhatsApp üzerinden A4 kağıdına yazılmış 5 şirketin isminin yer aldığı bir fotoğraf gönderdi. Bana iletilen bu şirket listesi mesajlarının Emre Doğan’a da başka bir kişi tarafından 'iletildiği' açıkça görünüyordu.” sözleriyle anlattı.

"Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor yanıtını aldım"

Usule uygun ihaleyi onaylamak istediğinde engellendiğini ve siyasi baskı gördüğünü belirten Üstündağ, ifadesini şöyle tamamladı:

“Müştekinin kazandığı ihaleyi onaylamak istediğimde Başkan 'Evimin önünü bile çöplerin suyunu akıtıyor' diyerek ihaleyi iptal ettirmek istedi; usule uygun olduğunu söyleyip karşı çıkınca beni pasif göreve sürdüler. Emre Doğan’a ihaleler nedeniyle üzerimize çok gelindiğini ve komisyonca istifa edeceğimizi söylediğimde bana 'Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor' cevabını verdi. Çankaya Belediyesi içerisinde kritik noktalara atamaların Veli Ağbaba tarafından yapıldığı ve belediyeyi onun yönettiği yönünde güçlü bir algı ve söylenti vardı. Sadece amirim olan Belediye Başkanı ve görevlendirdiği kişinin talimatlarıyla hareket ettim; yaptıklarımın suç olduğunu bilseydim kesinlikle yapmazdım.”