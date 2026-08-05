Demokratik rejimlerde siyasal partilerin gerçekleşen grup toplantıları, salt haftalık gündemin değerlendirilmekte olduğu rutin organizasyonlar olarak varlığını sürdürmemektedir. Var olan kürsüler, siyasal aktörlerin topluma neyi hangi çizgide söylediklerini değil, siyaseti hangi kuramsal çerçevede yeniden tanımladıklarını kanıtlayan kamusal alanlardır. Bilhassa bugünkü gibi siyasal dönüşüm dönemlerinde liderlerin kullanmış olduğu kavramlar, tercih ettikleri söylem biçimi ve topluma sundukları geleceğe yönelik tasavvurlar, seçim vaatlerinden çok daha belirleyici hâle gelmektedir. Çünkü modern demokrasilerde rekabetin karşılığı sadece iktidarla muhalefet arasında değil; paralel ölçülerde özgünleşen temsil anlayışları, ayrışan siyaset yapma modelleri ve farklı demokratik meşruiyet iddiaları arasında yaşanmaktadır.

Siyaset biliminin ileri gelen isimlerinden Giovanni Sartori’nin de geçmiş dönemlerde vurguladığı üzere, siyasi partiler yalnızca seçim kazanmaya çalışan örgütler olmamakla birlikte; toplumsal talepleri siyasal sisteme taşıyan kurumlardır. Nitekim bir partinin nasıl konuştuğu, hangi kavramları öne çıkardığı ve vatandaşla nasıl bir ilişki kurduğu, eş zamanlı olarak seçim performansı kadar önem taşımaktadır. Güncel tabloda, seçmen davranışlarını belirlemekte olan unsur yalnızca ekonomik emareler değildir; güven, temsil duygusu, katılım mekanizmaları ve geleceğe ilişkin umut da siyasal yönelimlerini direkt etkilemektedir.

Tam da bu nedenle, 4 Temmuz 2026 tarihinde, aynı gün gerçekleştirilmiş olan iki ayrı grup toplantısı, münhasıran iki ayrışan siyasi liderin konuşması olarak değerlendirilmemelidir. O gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde aynı kürsüden, aynı gün, ard arda gerçekleştirilen lider konuşmaları, Türkiye muhalefetinin geleceğine ilişkin iki farklı siyasal tahayyülü ifade etmiştir. Bir kolda Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihsel hafızasına yaslanan ve kurumsal sürekliliği öncelik olarak belirten bir siyaset dili; diğer tarafta ise katılımı, örgütsel dönüşümü ve yeni nesil siyasal iletişimi, yetkinin ağırlığının millet olduğunu merkeze alan farklı bir perspektif dikkat çekmiştir.

Dolayısıyla bu iki kürsü konuşmasını yalnızca içerikleri üzerinden değerlendirmek eksik kalacaktır. Asıl analiz edilmesi gereken nokta, her iki liderin siyaseti hangi kavramsal çerçevede kurduğu ve topluma nasıl bir gelecek vizyonu aktardığıdır. Zira siyasal rekabet artık iktidara karşı verilen bir mücadele ile sınırlı olan değil; aynı zamanda muhalefetin kendi içinde hangi siyasal dil ve hangi temsil modeli üzerinden inşa edileceğine ilişkin bir tartışmaya da dönüşmüştür. Bir yanda tarihsel siyasi mirası ve kurumsal hafızayı merkeze alan, geçmişin birikiminden büyük bir güç devşiren bir muhalefet anlayışı; diğer bir yanda ise katılımın, şeffaflığın, örgütsel dönüşümün ve toplumsal desteğin siyasal meşruiyetin temel unsur olarak görüldüğü yeni bir siyaset dili dikkatleri çekmektedir. Bu iki yaklaşım arasındaki fark, yalnızca söylem farklılığı değil, siyasetin nasıl yapılacağına ilişkin bir paradigma tartışmasıdır.

Günün seçmeni artık yalnızca sorunların tespit edilmesini ve tespit edilen sorunların eleştirilmesini değil, bu sorunların hangi yöntemlerle somut bir şekilde çözüleceğini görmek istemektedir. Temsil anlayışının değiştiği, dijital katılımın arttığı ve vatandaşın siyasal süreçlere daha fazla dahil olmayı büyük bir istekle talep ettiği bir dönemde, muhalefetin de kendisini bu yeni toplumsal gerçeklik doğrultusunda yeniden konumlandırması kaçınılmazdır.

Bu nedenle asıl sorulması gereken soru, hangi liderin daha etkili, daha kapsamlı konuştuğu değildir. Asıl soru şudur: Türkiye muhalefeti, yalnızca yeni bir siyasi aktör mü üretiyor, yoksa gerçekten yeni bir siyasal kültür mü inşa ediyor? Bu soruya verilecek yanıt, salt muhalefetin geleceğine ilişkin değil, Türkiye demokrasisinin önümüzdeki yıllardaki yönünün de nasıl belirleneceğine verilen bir yanıttır. Dolayısıyla, aynı gün gerçekleştirilen iki grup toplantısı da Türkiye muhalefeti açısından tam olarak böyle bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu analiz etmekteyiz.

Bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta ise yeni siyasi hareketinin ilk grup toplantısını gerçekleştiren Özgür Özel.

İki isim de iktidarı eleştirerek, Türkiye’de uzun süredir yaşanan ekonomik ve demokratik sorunlara dikkat çekmiştir. Ancak siyasal iletişim açısından bakıldığında asıl fark, sorunların ne olduğu değil; siyasetin nasıl kurulacağına ve ilerleyeceğine ilişkin olan ortaya konulan vizyonda yatmaktadır. Kılıçdaroğlu konuşmasını Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihsel kimliği üzerine inşa ederek, Cumhuriyet Halk Partisinin köklü geçmişine, Cumhuriyet değerlerine ve iktidarın yarattığı ekonomik sorunlar gibi önemli başlıklara vurgu yaparak mevcut yönetimi eleştirmiştir.

Özgür Özel ise konuşmasına farklı bir yerden başlamıştır;

“Bu partiye minnet borçluyuz.”

Bu cümle ile Özel’in vurguladığı noktanın; Yeni Parti’yi ayakta tutan üyeler, gönüllüler ve seçmen kitlesi olduğunu görmekteyiz. Max Weber’in “karizmatik liderlik” anlayışından giderek uzaklaşan bu yaklaşım, örgütü merkez alarak katılımcı bir siyaset modeline işaret etmektedir.

Özel’in “Bütçemiz yoktu, halk destek verdi.” sözleri de bu anlayışı tamamlamaktadır. Özellikle bağış açıklamalarında yazılan umut dolu mesajları Özel’in kürsüden okuması, siyasal iletişim açısından seçmenle kurulan güçlü duygusal bağın güçlendirilmesi olarak okunmaktadır.

Bugün siyaset bilimi literatürü, seçim kazanmanın yalnızca güçlü liderlerle gerçekleşeceğine değil, güçlü toplumsal ağlarla mümkün kılındığını ortaya koymaktadır.

Konuşmanın en dikkat çekici başlıklarından biri Avrupa Birliği ve vize serbestisi süreci olmuştur. Özel, Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde teknik kriterlerde ciddi ilerlemeler sağlandığını; ancak siyasi kriterlerin tamamlanamaması nedeniyle sürecin durdurulduğunu açıklamıştır. Burada özellikle demokratik sistemde hesap verebilirliğin, siyasi finansmanın şeffaflığı ve demokratik denetim işlevlerine dikkat çekmesi, dış politikayı iç hukuk düzeniyle birlikte tahlil eden çağdaş bir bakış açısını ortaya koymaktadır.

Bu yaklaşım aynı zamanda Avrupa Birliği’nin Türkiye’den beklediği demokratik standartların yeniden tartışılmasına da kapı aralamıştır diyebilmekteyiz.

Analizin ötesinde, konuşmanın belki de en önemli cümlesi:

“Eski nesil siyaseti geride bıraktık. Yeni nesil siyaset yapacağız.”

Bu ifade yalnızca kuşak değişimini ima eden popüler bir slogan olmanın dışındadır. Esasen, siyasal temsil anlayışının değişeceğini ilan eden bir manifestodur. Tam da bu noktada iki konuşma arasındaki merkezi fark ortaya çıkmaktadır. Kılıçdaroğlu, geçmişin birikimini ve kurumsal hafızayı temsil eden bir siyasal dil kurarken, Özgür Özel geleceğe ilişkin yeni bir siyasal tahayyül ortaya koymaya çalışmaktadır.

Elbette Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihsel mirası Türk demokrasisi açısından kıymetlidir. Lakin günümüz seçmeni artık geçmiş başarıların hatırlatılmasına ihtiyaç duymadığını, geleceğe dair somut bir yol haritasını görmek istediğini belirtmektedir. Siyaset artık yalnızca “iktidar neden yanlış yapıyor?” sorusu olmamalıdır. Asıl soru, “Muhalefet İktidara gelirse Türkiye’yi nasıl yönetecek?” sorusudur.

Bu nedenle hangi liderin daha etkili konuştuğuna odaklanılmamalıdır. Türkiye muhalefeti, yeni bir siyasi aktör mü üretmektedir yoksa gerçekten yeni bir siyasal kültürü inşa mı etmektedir? Bu meseleye verilecek izah, yalnızca muhalefetin geleceğini değil, Türkiye demokrasisinin önümüzdeki yıllardaki yönünü de belirleyecek nitelikli unsurlardan biri olacaktır.