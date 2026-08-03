Son Mühür- CHP'den seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin AK Parti rozetini takmasının ardından gözler, Yeni Parti lideri Özgür Özel'e çevrilmişti.

31 Mart'ta belirledikleri adayların AK Parti'ye katılmasını baskı görmelerine bağlayan Özel, konuk olduğu Fatih Altaylı'ya aday belirleme sürecinin detaylarını anlattı.

Üç şeye baktık...



''Biz 31 Mart sürecinde üç şeye baktık, gençlere, kadınlara, anketlere. Gençlerin önünü açtık. Ankette kazanacak aday içine genç varsa onu, kadın varsa onu gösterdik. Kadın ve genç değilse ankette önde çıkanı gösterdik. Tabi çok anket odaklı olmak bazı yanlışlar yaptırmış olabilir'' itirafında bulunan Özel,

''Mesela Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 1,5 puanla sadece o kazanıyordu. Defalarca yaptırdık anketi, hatta kendisi gerildi bu durum karşısında ama en sonunda aday gösterdik ve kazandı.

Ağlaya ağlaya aday gösterdik...



Hatay'da elim kırılsaydı ama Hatay'da kim varsa ankete koyduk, en sonunda içimiz istemeye istemeye, kan ağlaya ağlaya aday gösterdik, küçük bir farkla kaybettik. Lanet olsun. Aday göstermeseymişiz, seçim girmeseymişiz. O hatayı da yaptık. Bütün Türkiye'de pişman olduğum tek adaydır'' sözleriyle, kurultayın iptali için dilekçe veren Lütfü Savaş'a olan tepkisini dile getirdi.

Anketten Cemil Tugay çıktı...



Fatih Altaylı'nın 'ya İzmir' sorusuna Özgür Özel,

''İzmir'de sonuçta Karşıyaka belediye başkan adayı yani Karşıyaka'nın başkanı Cemil Tugay'ı aday gösterdik. Karşıyaka'da seviliyor, ankette çıkıyor. İzmir'de de mesela pırıl pırıl Selçuk Belediye Başkanımız kadın. Filiz Ceritoğlu Sengel, onu da ankete koyduk. Hepsini koyduk. Cemil Bey birinci çıktı. O beşinci çıktı. Çünkü Selçuk ve civarında çok seviliyor ama dön bu tarafa öbür tarafta kimse tanımıyor. Yoksa mesela Selçuk Belediye Başkanı eşit oyda çıksaydı, yakın bile çıksaydı aday gösterilirdi'' diye konuştu.

Sırtınızdan yükü alalım dedi...



Fatih Altaylı'nın, ''Cemil Tugay AK Parti^ye gidiyor mu? Kalıyor mu?'' sorusuna Özgür Özel,

''ya arayıp da AK Parti'ye katılacağım diyorlar falan diye bir şey söylenir mi yani? Ayıp bir şey. Kendisi de defalarca yalanladı. Büyük büyük de sözler de söylediğini söylüyor arkadaşlar. Ben Cemil Bey'in ilk bu butlan kararı çıktığında hemen parti kurmalıyız, ayrılmalıyız dedi. Dedim böyle bir şey olmaz. O kendisi ayrıldı. Acele ettiniz dedim. Biz hep size yük oluyoruz. Biraz da sırtınızdan yük alalım dedi. Benim kendisiyle konuştuğum konu son konuşmamız'' diye cevap verdi.



Ak trollerin gazıyla...



Altaylı'nın, ''Bu çerçevede telefonunuza çıkıyor mu yoksa siz mi aramıyorsunuz?'' sorusuna ise Özel

''ben şimdi bu 20 gündür bu laflar çıktı aramıyorum. Ama açıkçası bir genel başkan yardımcımı yolladım. Gitti konuştu. AK Parti'ye katılmayacağım dedi bana. Bir şey söyledi." dedi. Dün yine bağımsız kalacağım demiş. Dün yine bir arkadaşımız önceki dönemlerden genel başkan yardımcımız bir arkadaşımız gitmiş görüşmüş. AK Parti'ye katılma ihtimalini görmüyorum falan diye söyledi. Hani ben de şimdi tutup da bir de partimizde de değil şu anda. Yani aynı partide değiliz. arayıp da bir şey demek istemedim. Yani ondan sonra ben e öyle durduk yerde de ak trollerin bilmem nenenin gazıyla bir şey yapmak da istemiyorum.



Whatsapp yazışmamı saklıyorum...



Bir de şey oluyor yani. Eee sonrasında bu aramalar, dostane konuşmalar suistimal de ediliyor. Ondan birazcık bu kon sizin WhatsApp mesajlar aramalarınız sonra başka mesajlar. O mesajlardan yani o mesajlar uyarı mesajlarıydı ve hırsız dediklerinin yanına gidiyorsun. Sana hırsız diyenlere gidiyorsun. Bana şu şu lafları kendine etmiştin. Şöyle miyim böyle miyim nereye gidiyorsun dedim. Onu aslında tarihe bir şerh düşmüşüm. Hani o WhatsApp yazışmamı böyle best of içinde saklıyorum'' diye cevap verdi.

