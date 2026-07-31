Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen lise ve dengi okul mezunları için beklenen ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplam 325 personelin istihdam edileceği alım sürecinde başvuru takvimi, yaş sınırı ve adaylarda aranacak sağlık şartları netleşti. Askerlik görevini yapmış ya da halen yapmakta olan erbaş ve erleri de kapsayan alımlarda tüm müracaatlar elektronik ortamda alınacak. Peki, Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, değerlendirme sınavları ne zaman düzenlenecek? İşte konuya dair tüm merak edilenlerin yanıtları...

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yayımladığı ilana göre 325 uzman erbaş alımı için başvuru süreci 3 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar müracaatlarını 12 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Belirtilen tarih ve saatten sonra sistem başvurulara kapanacak ve yeni kayıt alınmayacak.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sahil Güvenlik bünyesine katılmak isteyen adayların taşıması gereken temel kriterler şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

En az lise veya dengi okul mezunu durumunda bulunmak.

1 Ocak 2026 itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1999 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabiliyor).

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak tamamlamış ya da halen yapıyor olmak (Halen askerlik yapan adayların birliklerinden uygun nitelik belgesi alması gerekiyor).

Yetkili hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) ibareli sağlık kurulu raporu almak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Daha önce TSK, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma ya da uzman erbaş olarak görev yaparken ayrılmamış olmak.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Alım sürecinde müracaatlar sadece e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek. Şahsen yapılan başvurular veya posta yoluyla gönderilen evraklar kesinlikle dikkate alınmayacak. Adaylar, başvuru tarihleri içinde "turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilecek.

UZMAN ERBAŞ ALIMINDA SINAV VE DEĞERLENDİRME AŞAMALARI NASIL OLACAK?

Başvurusu kabul edilen adaylar, ilan edilecek takvim doğrultusunda çok aşamalı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacak. Süreç kapsamında adaylar sırasıyla yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testleri, yüzme testi, uygulamalı sınavlar ve mülakata katılacak. Tüm bu aşamalardan başarıyla geçen adaylar kontenjan dahilinde göreve başlama hakkı kazanacak.