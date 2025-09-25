Kültürpark'a girdiğinizde sizi ağaçlar karşılar. Fidanları farklı ülkelerden gelen ağaçlarda yeşilin tüm versiyonlarını görürsünüz. Mevsim de sonbahar ise yeşile, sarı, turuncu, kahverengi eşlik eder. Kuşların cıvıltısına, ağustos böceğinin cırcırı karışır. Derin bir nefes alırsınız. Temiz hava ciğerlerinize dolarken, içinizi huzur kaplar. İşte mutluluğun resmi...

Günün koşuşturmasından kaçanlar, koşu pistinde tempolu koşar. Eğer gün Çarşamba ise üretici pazarından en taze sebze, meyveler uygun fiyatla alınır. Hiçbir şey almasanız da Ayşe teyze ya da Mehmet amca ile sohbet etmek size iyi gelir.

PAZAR LUNAPARK ALANINA TAŞINACAK...

Lozan kapısının girişine kurulan pazar, lunapark alanına taşınacakmış. Daha geniş bir alanda daha çok üretici ile buluşup alışveriş yapacağız...

Kültürpark'a hareket getirecek bir mekan daha kazandırıldı. İlber Ortaylı Kütüphanesi şehrin yeni buluşma noktası olacak.

Dün akşam İlber Ortaylı'nın da katılımı ile bu muhteşem eser şehre kazandırıldı. Resim Heykel Müzesi olarak bilinen ancak atıl duran bazen sergi salonu olarak değerlendirilen bina yeniden restore edilip, kısa zamanda 20 bin kitaplık bir Kütüphane olmuş. Milli Kütüphane Müdürü Av. Ulvi Pul, İlber Ortaylı da kitap bağışlamış. Turuncu ve gri renklerinin hakim olduğu salon tablolarda süslenmiş. Dijital bölümde var. Tabletlerden e-kitap okuma imkanı verilmiş.

AÇILIŞ ZAMANI...

Seçkin bir topluluk açılışı takip ediyor. İzmir'in Başkanı Dr Cemil Tugay tüm arkadaşlarına teşekkür ederek başlıyor konuşmasına benim en çok ilgimi çeken kısımları özetleyim. "Kütüphaneler sadece sessizce kitap okunan ya da araştırma yapılan yerler değil. Binlerce kitabın yazarı ve kahramanları da burada buluşuyor. " Ne kadar güzel bir söz değil mi? İki isteğini de belirtti kurmaylarına, "Burası sabahın erken saatlerinde açılsın ve gece geç saatlerde kapansın.

Amerika'da kütüphanede aradığınız kitabı bulamazsanız kütüphane müdürü İstediğiniz kitabı satın alıp getiriyordu. Burada da aradığı kitabı bulamayan görevliye söyleyecek ve o kitap alınacak... Şu an 20 bin kitap var. Bu sayede 100 bini buluruz." Süper bir çalışma...

Başkanı dinlerken, önümüzdeki ay kitap fuarı açılıyor. Her yayınevi kitaplarından kütüphanemize bağışlasa ne güzel olur diye düşünüyorum. Bu arada ne çabuk sahiplensin. Kütüphanemize dedim değil mi? Siz de gelin çok seveceksiniz.

Konuşmaya devam edelim. Başkan Tugay bir isteğini dile getirdi. Kurmaylarına seslendi.

ÇOCUKLARA MASAL ANLATACAK...

"Çocuklara kitap okumak istiyorum. Vakit bulabilecek misiniz? diye düşünmeyin. Çocuklarla vakit geçirirken ben onlara zaman ayırmıyorum. Onlar bana vakit ayırıyor. Onlardan aldığım enerji bana güç katacak. Çocukların saflığı, iyiliği, güzelliği çok farklı, gözbebeğimiz gibi korumalıyız. Onur duyacağım bir çalışma olacak. En kısa zamanda bu buluşmayı sağlamanızı istiyorum. " Başkandan masal dinlemek çocuklara da iyi gelecek. Masallar imkansızı başarma gücü verir. Babasını hediye ettiği Ömer Seyfettin kitabı ile öykülerde tanışan Tugay, kitabı bitirince diğer eserler ile tanışmak için zamanını çoğunu kütüphanelerde geçirdiğini söyledi. Gençlerin kitaplarla daha fazla ilişki kurup okumayı sevmesi için iyi bir fırsat yaratmak lazım...

Başkandan önce İlber Ortaylı bir İzmirli olmasa da böyle bir eserde adını geçmesine çok sevildiğini belirtti. Sadece bir yıl liseyi İzmir'de okumuş ve İzmir'e hayran kalmış. İzmirlilerin kültür ve sanata duyarlılığı çok hoşuma gidiyor. "Eğlence de on numarasınız ama diğer konularda da puan almalısınız " diyor. Yarın ismim kaldırılır mı bilemem diyor ama o ismi İzmirli kaldırtmaz. Düşünceleriniz ve yazılarınızla bize sonsuza dek ışık vereceksiniz.

TÜM BAŞKANLAR OLMALIYDI...

Böylesi önemli bir günde sadece üç belediye başkanı törendeydi. Edebiyata önem veren, değerlerine sahip çıkan, Kemalpaşa Başkanı Mehmet Türkmen'e, Bayındır Başkanı Davut Sakarsu'ya, Bergama Başkanı Prof Dr Tanju Çelik'e teşekkürler... Diğer başkanlarımız yoğun programlarından dolayı katılamamış olabilir.

Bu hafta Bornova Belediyesi Büyük Park'ta kitap fuarı açıyor. Yüzlerce kitap, yazar okuyucusu ile buluşacak.

Bir teşekkür de babama... Bir eğitimci olan babam iyi ki beni kitaplarla küçük yaşta tanıştırmış. Tıpkı Baba Tugay gibi çocuğuna verdiği değer sayesinde ben de bir kitap kurdu oldum.

İzmir'e hayırlı olsun. Sevgiyle okunsun kitaplar... Kültürpark kültürle dolsun... Hadi kalkın, doğru kütüphanemize...