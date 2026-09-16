Son Mühür/ Emine Kulak- Seferihisar Belediyesi’ndeki rüşvet, usulsüz satış ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ekipleri 11 Eylül Cuma günü yeni bir operasyon için düğmeye basmıştı. Operasyon kapsamında 47 kişi adreslerinde gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları 4 gün boyunca devam etti. Bu sabah ise gözaltındaki kişiler Adliye'ye sevk edilmişti. Dün akşam başlayan mahkemedeki savunmaların ardından bu sabah şüpheliler hakkında karar verildi.
Mahkemeden çıkan karara göre; 1 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı, 27 şüpheli tutuklandı.
Kim tutuklu, kim adli kontrol ile serbest?
Mahkeme dosyasına göre şüphelilerden tutuklu isimler şu şekilde;
Abdurrahman Argin
Ahmet Özgür Adana
Baran Saruhan
Coşan İldun
Emrah Ayverdi
Ergin Doğan
Erkan Demir
Güldem Çınar
Hüseyin Kocaer
Hüseyin Nuh Şahingöz
İlhan Odabaşı
İsmail Türker Çınar
Kadir Altun
Kazım Parlak
Koray İpekten
Mevlüt Taş
Mustafa Durak
Onur Sarıyıldız
Siracettin Yardımcı
Şahin Yavuz
Tuğrul Sekmen
Tunakan Erciyas
Umut Peköz
Zafer Karaman
Zeki Seyyar
Rıfkı Bir
Zeynel Açıkgöz
Mahkeme kararına göre adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan (salıverilen) şüphelilerin isimleri şunlar:
Beyza Argin
Bülent Altun
Emin Huylu
Halil Çadır
İrem İncesu
Metin Ersay
Samet Karataş