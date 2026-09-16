Son Mühür/ Emine Kulak- Seferihisar Belediyesi’ndeki rüşvet, usulsüz satış ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ekipleri 11 Eylül Cuma günü yeni bir operasyon için düğmeye basmıştı. Operasyon kapsamında 47 kişi adreslerinde gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları 4 gün boyunca devam etti. Bu sabah ise gözaltındaki kişiler Adliye'ye sevk edilmişti. Dün akşam başlayan mahkemedeki savunmaların ardından bu sabah şüpheliler hakkında karar verildi.

Mahkemeden çıkan karara göre; 1 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı, 27 şüpheli tutuklandı.

Kim tutuklu, kim adli kontrol ile serbest?

Mahkeme dosyasına göre şüphelilerden tutuklu isimler şu şekilde;

Abdurrahman Argin

Ahmet Özgür Adana

Baran Saruhan

Coşan İldun

Emrah Ayverdi

Ergin Doğan

Erkan Demir

Güldem Çınar

Hüseyin Kocaer

Hüseyin Nuh Şahingöz

İlhan Odabaşı

İsmail Türker Çınar

Kadir Altun

Kazım Parlak

Koray İpekten

Mevlüt Taş

Mustafa Durak

Onur Sarıyıldız

Siracettin Yardımcı

Şahin Yavuz

Tuğrul Sekmen

Tunakan Erciyas

Umut Peköz

Zafer Karaman

Zeki Seyyar

Rıfkı Bir

Zeynel Açıkgöz

Mahkeme kararına göre adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan (salıverilen) şüphelilerin isimleri şunlar:

Beyza Argin

Bülent Altun

Emin Huylu

Halil Çadır

İrem İncesu

Metin Ersay

Samet Karataş