Beklenen gün geldi. Uzun bir yaz tatili sonrası okullar açıldı. Çoğu evde ilk gün telaşı, zorla kahvaltı yaptırıp, evden çıkış. Okula tekrar kavuşacağımız için sabırsızlanan veliler... Öğrenciler diyeceğimi sandınız ama veliler, çocuklardan daha heyecanlı... Okul kıyafeti, defter, çanta, ayakkabı alışverişi yapıldı. Uzak bölgeler için servis ayarlandı. Sonuçta sabah yola çıkıldı. Öğretmenlerimizi ve okulumuzu özlemişiz.

Tüm velilere ve öğrencilerimize başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini, öğretmenlerimize ise bol sabır, diliyorum.

İHTİYAR DELİKANLI İLE 9 GECE...

Her güzelliğin bir sonu vardır. İzmir Enternasyonal Fuar'ında 9 muhteşem gece geçti. Konser, tiyatro,sergi, stant, eğlence, yarışma aradığımız her şey bir aradaydı.

"Nerede o eski Fuarlar?" diyenlerde çıktı. Sorduğunuzda en çok gazinoları ve lunaparkı özlediklerini belirttiler. Oysa gazino dönemi kapandı. Lunaparkın ise İEF ile alakası yok.

Ben yenilenen Fuar'ı sevdim. Yabancı ülke stantları yoktu. Ancak sokak gösterisi yapan grup muhteşemdi. Tilkiler bastı Kültürpark'ı, Redbull Karton Tekne Yarışması süperdi. Gençlerin gölde mücadelesini görmeliydiniz. Kanatlandılar...

Çim Konserler, nereden çıkacağı belli olmayan flashmob dans ve müzik etkinliği, Atatürk Açıkhava Tiyatrosu gösterileri görülmeye değerdi.

YÖRESEL LEZZETLER...

Fuar Yöresel Lezzetleri ve yeme içme alanları daha güzeldi. Rahat rahat gezilebiliyordu. Koku ve duman yoktu. Üstelik her gün gıfa mühendisleri denetledi. Hijyen çok önem verildi. Uşak'ın tarhanası, Antakya'nın künefesi, Bursa'nın kestane şekeri, İzmit'in pişmaniyesi, Hatay'ın kömbesi, kebabı, Afyon'un sucuğu, Siirt'in fıstığı yerini almıştı.

ŞİRİNLERİ DE GÖRDÜK...

Uslu çocuk olduğumuz için Şirinler'i de gördük... Guppi, Kucho, Jurassic Age, Maşa ile Koca Ayı, Robocar, Barbie, Angry Birde, Hot Wheels de çocuk alanında çocuklara keyifli saatler yaşatırken, fuarın ölümsüz anıları olarak akıllarına kaydedildi.

BU ŞEHRİN TİYATROSU YOK MU?

Son gece de bir tiyatro oyunu eklenebilirdi. Şehir Tiyatroları yoktu. Sanki hiç olmamış gibiydi. Sadece Levent Üzümcü ve oyuncularla tanışmak ve sohbet etmek için bile gelen olurdu. Tamam konser çok geç bitiyor. Etraftaki öğrencileri uykusuz bırakmayalım diye düşünülmüş konser konulmamış ama son gece çok sessizdi.

TİCARET GELİŞMEMİŞ...

Ticaret kısmı geliştirilmesi gerek, bazı lokomotif firmalara Kültürpark'ın kullanılmayan yerleri verilebilir. İhtisas Fuarları'nın gözdeleri buraya çekilebilir

OTOMOTİV VE YAT...

Otomobil, yat, boat stantları biraz daha artabilir. Fuara katılmak istemiyorlar sözü çok doğru değil. Yaklaşık 1 milyon ziyaretçi çeken fuara katılan firma bulunur mutlaka...

İzeltaş gençleri büyüledi. Seneye pes etmezler umarım. Çarşı kısmı da çok iyiydi. Eğitimcilerin 9 Eylül Kapısı girişinden başlaması çok isabet olmuş.

Montrö ve Cumhuriyet Kapısı girişleri hareket bekliyor. Fuarın her alanında canlı olmalı... İzmir'in markaları 100 yaşına girecek İhtiyar Delikanlı'yı yalnız bırakmamalı...

Migros, tedarikçileri ile renk katıyor. Folkart sponsorluğu takdire değer... Nazım Hikmet sergisi mutlaka gezilmeli... Fuar'da kaçırdıysanız yıl sonuna kadar bu fırsatı değerlendirin.

Seneye daha fazla katılımcı ve etkinlikle buluşmak umuduyla... Bu arada

BU KEZ KİTAP FESTİVALİ...

Cumartesi günü Kültürpark yine hareketle nece. Bu kez yazar, şair, düşünürler ile buluşacağız. İmza günleri, şöyleşiler, sohbetlerle Kitap Fuar'ı başlıyor. Kitap kurtları ile cıvıl cıvıl bir Kültürpark olacak. 9 gün bayram edeceğiz. Çaktırmadan İEF'de olduğu gibi 1 günümüz yenilmiş. Olsun. 12 gün olunca bir şey demedik 9 da başımızın tacı...

Haftaya daha ayrıntılı Kitap Fuarı'nı konuşuruz. 19 Eylül'de Fuar'da buluşalım.