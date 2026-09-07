Altın kızlar...Filenin Sultanları... Atatürk'ün kızları adına ne derseniz deyin. Kızlarımız yine bize bir gurur yaşattılar. Zirveye yerleştiler ve buradan bir daha inmeyecekler...

talya maçı zorlu geçti. İlk seti İtalyanlar aldı. Sonra 1-1 yaptık... Üçüncü şey 2-1 öne geçtiler. Yılmadık asıldık maça 2-2 oldu skor... Karar setinde üstünlüğü ele aldık. Varyas yine maçın oyuncusu oldu. Tüm oyuncularımız canını dişine takarak mücadele etti.

Maçı İzmir Enternasyonal Fuar'a kurulan dev ekrandan izlemek de başka bir keyifti. Adımızı bir kere daha altın harflerle yazdırdık... İki kez üste üste gelen Avrupa Şampiyonluğu... Şimdi hedef Olimpiyat Şampiyonluğu... Los Angeles 2028... Kızlarımıza güvenimiz sonsuz. Bize mücadeleyi aşıladılar. Zirvede kalmak için hiç durmadan çalışmak gerektiğini bir kez daha öğrettiler. Sesimiz oldular. Onlarla ne kadar gurur duysak az...

Los Angeles Olimpiyatları'nda da hakettikleri başarıyı elde edecekler. Onlar inandıkları yolda yürürken biz de voleybol ülkesi olduk artık. Kızlar ablaları gibi olmak için çalışıyor. Yeni Edalar, Melisalar, Zehralar, Cansular, Gizemler, Ebrarlar, Haldeler, Deryalar yetişiyor. Yolunuz açık kızlar... Elimizde bayraklarla, peşinizdeyiz. Siz oynadınız şimdi biz zaferimizi kutlamak için bayrakları sallıyor. Erik dalı gevrektir türkümüze oynayarak eşlik ediyoruz...

İHTİYAR DELİKANLI'YA TAZE KAN...

İzmir Enternasyonal Fuarı açıldı. Açılışta Başkan Tugay yalnız bırakıldı. Protokol "geleceğiz" demelerine rağmen gelmedi. Gelmeseler de Fuar açıldı. Bu yıl gençler ve çocuklar için özel aktiviteler var. Otomobil, motor, yat firmaları gelmiş. Yeme içme bölümü dumansız. Çarşı kısmı güzel ama katılan firma biraz daha fazla olsa daha iyi olurdu.

Çim konserlerinde ilk iki gün Emir Can İğrek ve Levent Yüksel ile müziğe doyduk. Şarkılara eşlik eden bir İzmir korosu vardı.

Açık havada Salih Bademci "Sesler" oyunu ile bizi geçmişe götürdü. İstanbul'un sesini dinledik. Sesin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu kavradık...

Atlas Pavyonu'nda Nazım Hikmet sergisi kaçmaz. Hemen karşısında Göl Gazinosu'nda Mutfak Müzesi açılışı öncesi birkaç parça sergilenmiş.

Önümüzde 7 gece daha var. Bakalım daha neler keşfedeceğiz. En azından bir gecenizi mutlaka ayırın!