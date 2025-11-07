Gazete Karşıyaka, yayın yaşamına bir süre ara verdikten sonra yine okurlarıyla/ Karşıyakalılarla buluştu çok şükür.

Bir ilçe belediyesinin gazete yayımlıyor oluşu bence harikulade bir halkla ilişkiler çalışması.

Bu nedenle gazete çıkarabilen belediyeleri kutluyorum.

Gazetenin çıktığı ilk günlerde Cemil Tugay’a, samimiyetine güvenerek Başkan olarak her sayıda sayfalarda görünmemesi konusunda görüş belirtmiştim. O da onaylamıştı. Sayfalarda başkan değil, Karşıyakalıların sorunları görülmeliydi çünkü.

O ne? O uzun aradan sonra yeniden okurlarıyla buluşan gazetenin hemen hemen her sayfasında Yıldız Ünsal!

Bereket versin ki sağduyu sahibi birileri uyarmış olmalı ki şimdi o kadar değil.

Daha önce de belirttiğim gibi ben 1 Mart 2023’te yazılarıma kendi isteğimle son vermiştim. Yeni Başkanın kendi ekibinden birilerine yer vermesi daha uygun olur düşüncesiyle. Uzunca bir süredir yazan bana bunu söyleyemeyebilirlerdi çünkü. Ben ellerini rahatlatmak istedim.

Siyasi terbiye gereği…

Nasıl olsa Ajansbakırçay, Medya Ayvalık ve Son Mühür’de yazıyorum.

Gazete Karşıyaka’da da yazmayıvereyim, ne çıkar ki bundan…

*

Gazetemizi tabii ki takip ediyorum yine. Belediyenin çalışmalarını, kimlerin ne yazdığını öğrenmeye devam ediyorum. Ama Karşıyaka’da oturan Efdal Sevinçli, Semih Çelenk, Hidayet Karakuş gibi değerli kalemlerin neden gazetemizde yazmadıklarını da merak etmiyor değilim.

Geçelim…

Deneyimli gazeteci ve Salihli Ticaret Sanayi Odası basın danışmanı Şirin Yörük’ün yazısı dikkatimi çekti 222. Sayıda. Yazısının başlığı ‘Kitap Dostu Karşıyaka ‘idi.

400 bine yakın nüfusu olan Karşıyaka’nın farklı semtlerde toplam 10 kütüphanesi olduğunu yazmış. Kültür müdürü ve kütüphaneler koordinatörü ile kitaplıkları gezmiş Şirin Hanım. Cihat Kora Kitaplığı’nın en fazla ilgi gören kitaplık olduğunu belirtmiş.

Bülent Ecevit Çarşı Kültür Merkezi’ndeki kütüphanenin de (adı yok mu o kütüphanenin?) kitapseverlerin buluşma noktalarından biri olduğunu da dile getirmeyi ihmal etmemiş.

Merak ettim, tabelasında ‘ kütüphane ‘yazan o güzelim kültür mekanları için neden kütüphane değil de ‘ kitaplık’ sözcüğünü kullanmış arkadaşımız, anlayamadım doğrusu.

Çarşı Kültür Merkezi’ndekinin adı : Büyüktanır Homeros Kütüphanesi

Lunapark bölgesindeki ise ‘ Cihat Kora Kütüphanesi’ olarak biliniyor.

Tabelaları mı görmedi yoksa?

Diyelim ki bu bir ayrıntı…

Madem ki Karşıyaka’nın Kitap Dostu olduğunu yazacaksınız, bu konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmanız gerekmiyor mu?

O Karşıyaka Belediyesi ki; 19 Şubat 2016’da hizmete girmiş olan Mehmet Atilla Kitaplığı’nı Kent A.Ş. istedi diye 21 Şubat 2025’te kapatan bir belediye.

O Karşıyaka Belediyesi ki; iki buçuk yıl süren bilim-sanat-edebiyat-eğitim alanlarında işinin öznesi kişileri davet edip konuşturduğumuz/ yararlandığımız ‘Mehmet Atilla Kitaplığı Söyleşileri’ne son veren belediyedir.

Söyleşilerin kime zararı vardı ki son verdi sayın kültür müdürü?

Evet, söyleşilere son veren kişi belediyenin kültür müdürü!

İnanması güç ama bir kültür etkinliği olan söyleşilere son veren kişi maalesef belediyenin yeni kültür müdürü!

Ben o söyleşileri Sayın Cemil Tugay’ın oluruyla yöneten moderatördüm.( kolaylaştırıcıydım)

2 bine yakın kitabı olan Mehmet Atilla Kitaplığı, Karşıyaka’nın emeklilerine/ dinlenmek için gelen konuklarına hizmet veren bir kültür adresiydi.

AK Partili bir belediyenin kitaplık kapatmasını anlarım da CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nin bir kitaplığı kapatmasını hâlâ anlayabilmiş değilim.

Böylesi bir vandallığın yaşandığı Karşıyaka’da, Gazete Karşıyaka’nın köşe yazarı olan bir deneyimli gazetecinin ‘Kitap Dostu Karşıyaka ‘başlıklı bir yazı yazması akılla mantıkla ne denli bağdaşıyor, sorarım sizlere.

Deseydi ki Çatı Bostanlı’da bir kitaplık açılmış ama işlevsellikten çok uzak…

Kitaplar harikulade ama sayfasını çeviren yok!

İtiraz aklımın ucuna gelmezdi. Çünkü, belediyenin kültür işleriyle ilgili birimi açılan bir kitaplığı çalıştırmayı beceremeyecek bir ekibin elinde. Kitapların envanterini bile çıkarmaktan aciz olduklarına o kitaplığı kuran olarak ben ve arkadaşlarım tanıktır.

Kitap okumayı/ okutmayı teşvik etmek için orta öğrenim gençliği ya da üniversite gençliği arasında şiir, kompozisyon ya da kısa öykü gibi alanlarda yarışma açmak da akıllarına gelmiyor belli ki…

Bostanlı’nın göbeğinde bir kitaplık… Çevre okulllarla iletişim kurulsa o kitaplık dolar taşar.

Kaldı ki orada öğrenci gençliğin yararlanacağı kaynak kitaplar da oldukça fazla. Özene bezene kitaplar almış ve yerleştirmiştim raflara.

Bu mini(!) olumsuzlukların yaşandığı Karşıyaka’da bir gazeteci tutup da ‘Kitap Dostu Karşıyaka ‘başlıklı bir yazı yazarsa bize de ‘’ Ayıp oluyor! ‘’ demek düşer elbet!

Kaldı ki biz yukarıda sözünü ettiğimiz kitaplığı kapatma ve söyleşilerin sonlandırılması konusunu herkes bilsin diye şair-yazar Fahrettin Koyuncu ile bir tv.kanalında yeterince dile de getirmiştik.

Kitapları gaspeden Karşıyaka Belediyesi’nin vandallığı olarak…

Keşke o programı izleyebilseydi Şirin Hanım.