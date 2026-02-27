Eğer “Erken Genel Seçim” olmazsa...

Yasalar şunu emrediyor:

Türkiye genel seçimleri...

En geç “14 Mayıs 2028” ya da...

Öne çekilirse daha erken bir tarihte düzenlenecek ve...

Bir sonraki...

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ile aynı gün yapılacak...

Tabii ki...

Bir engel çıkmazsa...

*

İşte, tam da bu sırada...

“ASAL Araştırma”nın, “13 /21 Şubat 2026” arasında...

İki bin 15 kişiyle gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması...

Bi’anda siyaset kulislerini hareketlendirirken...

Ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı...

Mesela...

“Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?”

Sorusunda kararsızlar “yüzde 29,6” ile ilk kez birinci sırada yer aldı...

CHP yüzde 23,4, AK Parti ise yüzde 22,5 oranında destek gördü...

Böylece “kararsız seçmen” kitlesi...

Tek başına tüm partileri geride bırakarak...

En büyük siyasi blok konumuna yükseldi...

Bu sonuç...

İki büyük parti arasındaki “rekabetten” çok...

Geniş bir “kararsız seçmen” havuzunun...

Varlığına işaret ediyordu...

*

Dağıtım senaryosuna göre partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

CHP: % 33,2 / AK Parti: % 32 / DEM Parti: % 8,8 / MHP: % 8 / İYİ Parti: % 5,7 / Zafer Partisi: % 3,6 / Anahtar Parti: % 3,4 / Yeniden Refah Partisi: % 2,8 / Türkiye İşçi Partisi: % 1,1 / Diğerleri: %1,4

*

Peki, neden böyle oldu?

“Kararsızların sayısı”...

Neden bu denli çoğalmıştı?

*

Ömrünün yarım asrını politikayla iç içe yaşayan...

Değerli büyüğüm Bülent Baratalı'nın...

“Neden böyle oldu?” sorusuna yaptığı kısa yorumuyla bitirelim...

Söz Sayın Baratalı’nın...

Diyor ki, kıdemli siyasetçi:

“Kararsızların bu kadar yüksek olmasından daha çok kararsızların AK Parti’dan koparak yüzde 29,6’ya ulaştıkları görülüyor... Ancak ankete katılanların CHP’ye (gidip / gelmeyecekleri) henüz belli değil tabii ki... Ve yine henüz iktidara geldiklerinde (CHP acaba ülkeyi yönetebilirler mi?) diye bir endişe var... Şunu unutmayalım: (Özellikle kararsızlar, ancak ikna olduktan sonra CHP’ye dönerler...) Altıok’lu partinin ulaştığı oy oranının kitleler tarafından sahiplenebilmesi için de ikna edici söylemler kullanmalı ve ülkeyi yönetmek için bir (güven vermeyi) planlamalıdır... Ancak (AK Parti farkı) da düşündürücüdür... Piyasalar biraz rahatlarsa, işçi, memur ve emekli maaşları yükselirse ve dahi gıdaya ulaşmak biraz daha ucuzlarsa o zaman AK Parti’nin oy oranlarına bi’kez daha bakmak lazım... İktidar partisi para biriktiriyor! Özellikle köprülerin satışından beklenen üç milyar doların bir yıl içinde iyileştirme programlarıyla AK Parti kendi lehine kararsızları kapar ve öne çıkabilir... Bana sorarsanız, Genel Seçim’in 2027’de olacağını düşünüyorum...”

Nokta...

Hamiş: “Siyaset, toplumun kaderini şekillendiren bir güçtür...” / İngiliz başbakanlarından Benjamin Disraeli...

Sonsöz: “Bana Türkiye’nin durumunu bir kelimeyle anlatın derseniz (iyidir) derim; iki kelimeyle anlatın derseniz (iyi değildir) derim... Süleyman Demirel... / Siyasetçi, mühendis ve devlet adamı... 1965 ile 1993 yılları arasında yedi kez Başbakanı olarak görev yaptı... Türkiye’nin dokuzuncu Cumhurbaşkanı...