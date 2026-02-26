Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın seçim döneminde kamuoyuna duyurduğu 25 bin sosyal konut hedefi doğrultusunda hayata geçirilen Egeşehir Menemen Konutları Projesi’nde yeni bir aşamaya geçildi. İlk etap ihalesinin tamamlanmasının ardından, projenin ikinci etabı için de resmi süreç başlatıldı.

1106 konutluk ikinci etap için ihale

Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji tarafından “Egeşehir Menemen Konutları 2. Etap Kapsamında 1106 Adet Konut Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” adıyla ihaleye çıkıldı.

ÇED onayı alındı

Projeye geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onayı verildi.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, Koyundere Mahallesi’nde toplam 195 bin metrekarelik alanda planlanan projenin maliyeti 7 milyar 589 milyon 300 bin TL olarak açıklandı. Proje alanı, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda İzmir-Manisa Planlama Bölgesi içerisinde “Kentsel Gelişim Alanı” sınırlarında yer alıyor.

Sosyal donatı alanları da yer alacak

Konutların yanı sıra projede spor salonu, kapalı yüzme havuzu, fitness alanı, kafe, restoran, kreş, market ve otopark gibi sosyal donatı alanları da inşa edilecek. Böylece yalnızca konut üretimi değil, yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

İlk etapta 1 milyar liralık sözleşme

Projenin ilk etabını kapsayan 3 bin 100 konutluk ihaleyi KMC Proje İnşaat ile Öbek İnşaat ortaklığı kazanmıştı. İlk etap ihalesi 1 milyar 61 milyon TL bedelle sonuçlanmıştı