Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile City Ground'da kozlarını paylaşacak. İlk maçta alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Kanarya, zorlu deplasmanda mucizevi bir geri dönüşe imza atmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler, bu dev mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin tur şansını, eksik oyuncuları ve maçın hakemini yakından takip ediyor. Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak bu kritik mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yaparken, dördüncü hakem ise Matteo Marchetti olacak. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki kaderini belirleyecek Nottingham Forest maçı öncesi tüm ayrıntılar...

FENERBAHÇE'NİN NOTTINGHAM FOREST KARŞISINDAKİ EKSİKLERİ KİMLER?

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında tam 9 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları devam eden Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak. Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği bu kritik karşılaşmada sahada yer alamayacak isimler arasında bulunuyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİNDE NASIL TUR ATLAR? İŞTE GEREKEN SKORLAR

Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmesi için karşılaşmadan en az 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Örneğin, 4-0, 5-1 gibi skorlarla galip gelmesi durumunda sarı-lacivertliler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle (örneğin 3-0, 4-1) tamamlanması durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda skorun değişmemesi halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra, 1 veya 2 farklı mağlubiyetlerde ise tur atlayan taraf ev sahibi Nottingham Forest olacak.