Son yıllarda İzmir’de çevresine bakınca bunu fark ettiğini söylüyor. Özellikle gençler ve uzaktan çalışanlar, klasik Avrupa rotaları yerine daha kolay giriş yapılabilen ülkelere yöneliyor. Bu noktada Gürcistan adı daha sık duyulmaya başlandı.

Yüksek vize ücretleri ve karmaşık başvuru süreçleri birçok kişiyi daha yola çıkmadan yoruyor. Gürcistan ise Türk vatandaşlarına pasaportla giriş yaptıktan sonra tam 365 gün boyunca vizesiz kalma hakkı tanıyor. Bu da kısa süreli tatilin ötesinde, gerçek bir yurt dışı tecrübesi anlamına geliyor.

Bir yıl boyunca yasal kalış imkânı sunuyor

Gürcistan, Türk vatandaşlarına en uzun vizesiz kalış süresi tanıyan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede 1 yıl boyunca yasal olarak bulunmak mümkün. Bu süre içinde sadece turist gibi gezmek değil; dil öğrenmek, uzaktan çalışmak ya da ülkeyi adım adım keşfetmek de tercih ediliyor.

İzmir’de yurt dışı deneyimi kazanmak isteyen gençler, “En azından denemiş oluruz” düşüncesiyle bu seçeneği araştırdıklarını dile getiriyor. Kimi kısa süreli gidip dönmeyi planlıyor, kimi ise 1 yılı dolu dolu değerlendirmeyi.

Yaşam maliyeti Avrupa’ya göre daha düşük

Başkent Tiflis ve sahil şehri Batum, en çok tercih edilen noktalar arasında gösteriliyor. Kira ve günlük yaşam giderlerinin birçok Avrupa ülkesine kıyasla daha uygun olması ülkeyi cazip kılıyor. Özellikle döviz bazlı gelir elde edenler için bu durum daha avantajlı hale geliyor.

Türk mutfağına benzer lezzetlerin bulunması ve kültürel yakınlık da uyum sürecini kolaylaştırıyor. İzmir’den gidenlerin zorlanmadan adapte olabildiği konuşuluyor, en azından ilk izlenim bu yönde.

Dijital çalışanlar için alternatif bir merkez

Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte Gürcistan’ın dijital göçebelerin radarına girdiği belirtiliyor. İnternet altyapısı, coğrafi konumu ve görece düşük yaşam maliyeti bu tercihi destekleyen unsurlar arasında sayılıyor.

Birçok kişi, Avrupa’da yüksek kiralarla mücadele etmek yerine daha makul giderlerle yurt dışında yaşama deneyimi kazanmayı tercih ediyor. Gürcistan bu anlamda bir geçiş ülkesi gibi görülüyor.

Oturum izni olmadan uzun süre kalınabiliyor

1 yıllık vizesiz kalış hakkı sayesinde ülkede oturum izni almadan uzun süre yaşamak mümkün olabiliyor. Bürokratik işlemlerle uğraşmak istemeyenler için bu ciddi bir kolaylık sağlıyor.

Ancak uzmanlar, ülkede kalmayı planlayanların yerel yasal düzenlemeleri ve çalışma şartlarını önceden araştırması gerektiğini hatırlatıyor. Her ne kadar süreç kolay görünse de detayların gözden kaçırılmaması gerektiği ifade ediliyor.

İzmir’de yurt dışı hayali kuranların sayısı artarken, Gürcistan sunduğu esnek koşullar ve ulaşılabilir yaşam maliyetiyle ilk adım noktası olarak öne çıkmaya devam ediyor. Kimileri için bu sadece bir deneme, kimileri içinse yeni bir başlangıç olabilir.