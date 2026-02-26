Son Mühür- CHP'nin İzmir kökenli ismi Güldem Atabay'ın KOBİ'lere her yıl 40 milyar dolar kaynak yaratacağız açıklaması yeni bir tartışmaya kapı araladı.

10 yılda 450-500 milyar doları bulan kaynak için (Kamu Özel İşbirliği) KOİ'leri işaret eden Atabay'a Devlet Planlama Teşkilatı eski Uzmanı iktisatçı Uğur Emek, Anayasa ve sözleşme özgürlüğüne dikkat çekerek çok sert tepki verdi.



Cehalet sen ne kadar büyüksün...



Güldem Atabay'ın Ekonomim gazetesine verdiği röportajda söylediklerini CHP lideri Özgür Özel'i etiketleyerek paylaşan Emek,

''Cehalet sen ne kadar büyüksün!

Ağa babalarından unvan alınca, kendilerindeki cesarete el artırıyorlar.

Anayasa ve sözleşme özgürlüğü gibi kavramları bilmeyince böyle gazlar çıkarıyorlar.

Bu açıklama bir zır cahil tarafından yapılabilir, ama bir zır cahil.

Sizlere kolay gelsin'' sözleriyle tepkisini dile getirdi.



CHP uçmuyor, biz bunu yapacağız...



Ekonomim gazetesine konuşan CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, CHP’nin mevcut sanayi politikalarını sil baştan değiştirecek bir model üzerinde çalıştığını belirterek,

“KÖİ’leri (Kamu Özel İşbirliği) tekrar rasyonalize ettiğinde, anlaşmaları TL’ye çevirdiğinde zaten bu para neredeyse bir sene içinde çıkıyor. 10 yılda 450-500 milyar dolar senede en az 40 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu para var, bu para yok değil. CHP 'uçmuyor', biz bunu yapacağız, kaynaklar belli'' açıklamasında bulunmuştu.



Atabay'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar...



- Bizim enflasyonu düşürmek için ekonominin bütün yapısını değiştirmemiz gerekiyor. Bir cümleyle biz enflasyonu ‘şöyle düşüreceğiz’ demek gerçekçi değil.

- Sanayimiz bir yere kümelenmiş; Marmara Bölgesi’nde sanayi var, diğer bölgelerde çoğunlukla hizmetler sektörü var. Hizmetler sektörümüz döviz yaratamaz nitelikte ve çok verimsiz.

-Yaşanabilir bir enflasyon seviyesine ancak bir yere dokunarak değil, her yere aynı anda dokunarak gelebiliriz

- 2026'da enflasyonu yüzde 28 bekliyorum. 2027’de bir seçim ekonomisi yapılacak.

-Siz öyle bir güven verirsiniz ki ekonomiye, “Bir dükkan açayım, Türkiye’nin önü açık” der. Altınını bozar, sisteme sokar. Sizin o güveni vermeniz lazım, yastık altını almak için.

