Son Mühür / Erkan Doğan - Konak Belediye meclis üyesi CHP'li Cemal Küpeli İzmir'deki özel bir hastanede açık kalp ameliyatı geçirdi. Bypass yöntemiyle tıkalı olan damarları değiştirilen Küpeli'nin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yakınları Instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, Küpeli'nin başarılı bir operasyon geçirdiğini ve yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Yakınları tarafından yapılan duyuruda, "Sevgili babamız Cemal Küpeli, dün başarılı bir bypass ameliyatı geçirmiştir. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam etmekte olup genel durumu stabildir. Arayan, soran ve iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz. İyileşme sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi adına doktorlarımızın kararıyla hiçbir şekilde ziyaretçi kabul edemeyeceğimizi belirtmek istiyoruz. Bu hassas dönemde göstereceğiniz anlayış ve dualarınız için şimdiden teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.