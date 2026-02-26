SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Buca Belediyesi’ne yönelik düzenlenen rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonu kapsamında tutuklanan sanıkların tutuksuz yargılanma talepleri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Talepleri değerlendiren mahkeme, tüm sanıkların tutukluluğuna karar verdi.

Süreç Otel Baskınıyla Başladı

Buca Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonu polisin baskınıyla başlamıştı. Otelde çok sayıda kaçak göçmen kaldığı için işlem yapıldı. Polis baskını duyan belediye yetkilileri ruhsatı bir anda iptal etti. Bir süre sonra rüşvet karşılığı aynı otele ruhsat verildiği ortaya çıktı. Polis o süreşten sonra 15 ay boyunca şüphelileri adım adım izledi. Soruşturmanın genişletilmesi ile birlikte belediye bünyesindeki Ruhsat ve Yapı Kontrol birimlerine operasyon düzenlenmişti.

"Kara Kutu"



Operasyonun kilit ismi olarak kamuoyuna yansıyan S.K.’nın tutukluluk hali de devam ediyor. Yapı denetim firmasında yönetici olduğu belirlenen S.K.’nın, müteahhitler ile belediye birimleri arasındaki rüşvet trafiğini koordine ettiği iddia ediliyor. S.K., emniyet ve savcılık aşamasında itirfçı olduğu, çok önemli belge ve bilgi verdiği öğrenildi.

Tutukluluğa itirazllar reddedildi



Aralarında belediye birim müdürlerinin de bulunduğu 14 tutuklu sanık hakkında "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "evrakta sahtecilik" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmanın genişletilebileceği konuşuluyor. Tutuklu 14 sanığın avukatları aracılığıyla yaptıkları tutuksuz yargılanma talepleri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Tutuklanan S.K.'nin itirafçı olması üzerine yeni bir operasyon yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.