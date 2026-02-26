Mart geliyor. Ayın sonuna kadar birkaç oda seçimi daha yapılacak. Ama gözler sil baştan yapılacak, Kahveciler Odası ve Pazarcılar Odası seçimlerinde...

İki oda arasında benzer özellikler çok... Sorunları birbirine benziyor. Katı Atık bedeli en önemli sorun... İki oda da değişim istiyor.

KAHVECİLER 01 MART'TA SEÇİMİNİ YAPACAK...

Kahveciler Odası 01 Mart Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında İzmir İktisat Kongresi Merkezi'nde yapılacak... Genel Kurulda üyeler sadece oy kullanacak. Herhangi bir konuşma yapılmayacak. Esnaf beklemeden oyunu kullanacak. Şimdilik iki aday gözüküyor. Odada 25 yıldır başkanlık yapan ismail Hakkı Kırdı ile Ocak ayında yapılan seçimde 160 oy farkla seçimi kazanıp, Divan hatası nedeniyle başkanlığı gasp edilen Jale Büyükdemir var.

Seçime günler kala Kırdı cephesi, Büyükdemir ile ilgili asılsız söylentiler yayarak kalpleri kırıyor. Büyükdemir ise sözlere gülerek, "Güneş balçıkla sıvanmaz. Yüz kızartıcı, başkanlığa engel olacak bir sabıkam yok. Sicilim var. Sadece ufak tefek kavgalar oluyor. Sonuçta kahvehane işletiyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Bir tarafta projeler diğer tarafta 25 yıllık bir saltanat... Pazar günü ak koyun kara köyün belli olacak.

PAZARCILAR 15 MART'TA SANDIK BAŞINDA...

Pazarcılar Odası da 15 Mart Pazar günü aynı saatlerde Fuar İzmir'de genel kurulunu yapacak. Yine sadece oy kullanılacak. İki handikap var. Hem bayram haftası hem de 45 yerde Pazar günü kurulan pazarlar. Pazarcı esnafı tezgahını bırakıp oy atmaya gider mi? Maalesef bir istisna yapıp seçimi hafta içine almadılar. Oysa ilk seçim Pazartesi yapılmış ve mevcut başkan Hamdi Erişen kazanmıştı. Önceki dönem birlik başkanlığı yapan Zekeriya Mutlu da onun listesindeydi. Bir takım usulsüzleri kabul eden YSK seçimi tekrar ettirecek. Pazarcılar Derneği Baikanı Faysal Acar diğer aday... Acar pazarcıların yanında yer alıp sorunları çözmeye çalışıyor. Oda başkanı olırsa prosedürleri daha kolay aşabilecek...

Her iki oda da değişim zamanı...

Esnaf sandığın başına girip özgür iradesiyle seçimini yapacak. Saatin geçmesinden dolayı geri dönmek zorunda kalanlar da rahat rahat oyunu kullanabilecek...

ATA TARAFSIZ...

Birlik Başkanı Yalçın Ata, her iki seçimde de tarafsız gözükse de gönlünün değişimden yana olduğunu hissediyorsunuz. Bugüne kadar yapılan tüm seçimlerde istediği adayların kazandığını gördüğümüz Ata, son anda tarafını belli eder mi? Göreceğiz...

Sonuç ne olursa olsun esnaf kazansın. Ahi geleneğine uymayan bel altı çalışmalar unutulsun!

AHİLİK NASİHATI...

Bu tür çatışmalardan kaçınarak, PİR AHİ EVRAN VELİ'nin nasihati bir kere daha hatırlanmalı...

“Harama bakma, haram yeme, haram içme... Doğru, sabırlı, dayanaklı ol, Yalan söyleme... Büyüklerinden önce söze başlama, kimseyi kandırma, kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme... Yanlış ölçme, eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.”

Haftaya görüşmek üzere...