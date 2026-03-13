Son Mühür- Meclis Üyesi Eren Esen’in eşi Seda Esen’in vefat ettiği bildirildi. Esen’in hayatını kaybetmesi ailesi, yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Seda Esen’in aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) geçmiş dönem Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen’in gelini olduğu öğrenildi. Vefat haberi, iş dünyası ve yakın çevresinde derin bir üzüntüyle karşılandı.

Cenaze töreni 14 Mart’ta Bostanlı’da

Hayatını kaybeden Seda Esen için düzenlenecek cenaze töreninin 14 Mart 2026 Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklandı.

Merhumenin cenazesi, öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacak. Cenaze töreninin ardından Seda Esen’in son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Ailesine ve yakınlarına başsağlığı mesajı

Seda Esen’in vefatı dolayısıyla yapılan açıklamada merhumeye Allah’tan rahmet dilenirken ailesi ve yakınlarına başsağlığı mesajı iletildi.

Açıklamada, “Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.