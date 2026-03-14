Son dönemde kadın ve güzellik algısı üzerine yapılan araştırmaları incelerken karşıma çıkan bir veri beni hem şaşırttı hem de biraz gülümsetti. Türkiye’de erkekler, kendilerini kadınlardan daha "güzel" (veya yakışıklı) buluyormuş! 10 kişiden sadece 3’ünün kendini güzel hissettiği ülkemizde, erkeklerin özgüveni %31.6 ile kadınların %28.9’luk oranını geride bırakmış durumda. Görünüşe göre beyler aynalarla bizden daha barışık.

Peki, bizi bu "yeterince güzel değilim" hissine iten ne? Araştırmalar, 10 kişiden 4’ünün güzellik algısının sosyal medya tarafından şekillendirildiğini söylüyor. Yani o "mükemmel" filtreler, aslında gerçeklik algımızı biraz hırpalamış.

Tam da bu noktada, Hollywood’un dev ismi Kate Winslet’ın isyanı kulaklarımda çınlıyor. Winslet, genç kadınların yüzüne bakıp "Aa, bu normal biri" demesini istediğini söylüyor. 50 yaşın getirdiği kırışıklıkları taşımayı bir onur madalyası gibi görüyor. Geldiğimiz noktada, yüzü hareket eden, yaşının izlerini silmemiş birini görmek neredeyse "mucizevi" bir olay haline geldi. Normal görünmek, artık en büyük istisna.

İtalyan ikonu Monica Bellucci veya zarafetiyle yıllara meydan okuyan Eva Mendes’e kulak verin. Onlar 20’li yaşlarına dönmek istemiyorlar. Bellucci’nin dediği gibi; "Güzellik biyolojik değildir; yaşam deneyiminden gelir." Fransızların bu durum için harika bir deyimi var: "La Beauté du diable" (Şeytanın güzelliği). Gençliğin o ham ve geçici cazibesini anlatırken, gerçek çekiciliğin zamanla demlendiğine inanıyorlar. Kadınlıkta zaman aşımı diye bir şey yok, sadece katmanlanan bir derinlik var.

BİLİM ONAYLADI: KADIN BİLGELİĞİ ZİRVEDE!

Ancak madalyonun diğer yüzü hala biraz karanlık. BBC’nin verileri acı bir gerçeği yüzümüze çarpıyor: Ekranlarda 50 yaş altı kadınlar revaçtayken, yaş ilerledikçe erkekler alanı domine ediyor. 70 yaş üstünde erkek sunucular kadınların tam beş katı! Oysa dünya tecrübesi en değerli olduğu dönemde neden kadınları görünmez kılıyoruz?

Üstelik elimizde kapı gibi bilimsel veri de var. Batı Avustralya Üniversitesi’nin 2025 araştırmasına göre, kadınların zihinsel performansı 55-60 yaş aralığında zirveye ulaşıyor. Yani kadın bilgeliğinin bir "son kullanma tarihi" yok; aksine bir "süper kullanma tarihi" var!

2025: DOĞALLIĞIN RÖNESANSI

2025 yılı, minimalizmin ve "temiz güzelliğin" yılı olacak gibi görünüyor. Artık ağır makyajlar veya tek tipleşmiş suratlar değil; cilt sağlığı ve kişisel hikayeler ön planda.

Kendi adıma; 50’li yaşlarında parlayan, zekasını tecrübesiyle harmanlayan ve kırışıklıklarını saklama gereği duymayan kadınların daha fazla konuşulduğu bir dünya hayal ediyorum. Çünkü bir kadının en güzel hali, kendini en "kendi" gibi hissettiği halidir.