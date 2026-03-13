Son Mühür - Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören 78 yaşındaki tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, durumunun ağırlaşarak entübe edilmesinin ardından yaşamını yitirdi.

Fatih Altaylı açıklamıştı

İlber Ortaylı’nın ailesi, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirterek, “Beş gündür yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Durumu stabil olup alanında uzman bir ekip tarafından titizlikle izlenmektedir. İyi dilek ve dualarınızın destek olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı da Ortaylı’nın ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek kamuoyundan destek istemiş, “İnananlar dualarını, inanmayanlar iyi dileklerini eksik etmesin.” sözleriyle çağrıda bulunmuştu.

İlber Ortaylı kimdir?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947’de Avusturya’nın Bregenz kentinde dünyaya geldi. II. Dünya Savaşı’nın ardından ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç eden Ortaylı, eğitimini Ankara’da tamamladı. Ankara Atatürk Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde öğrenim gördü. Akademik çalışmalarında özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim yapısı, hukuk düzeni ve Avrupa ile ilişkileri üzerinde yoğunlaştı.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde uzun yıllar ders veren Ortaylı, 2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü görevini üstlendi ve bu süreçte müzenin uluslararası alandaki bilinirliğine katkı sağladı.

Çok sayıda kitap ve makale kaleme alan Ortaylı, televizyon programları, konferanslar ve söyleşiler aracılığıyla tarih bilgisini geniş kitlelerle buluşturdu. “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?”, “Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek” ve “Türklerin Tarihi” adlı eserleri en çok okunan tarih kitapları arasında yer aldı. Tarih alanındaki yorum ve değerlendirmeleriyle kamuoyunda etkili bir isim olarak öne çıktı.