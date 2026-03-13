Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve "son 5 yıl içerisinde 650 bin vatandaşın emeklilik hakkının elinden alındığı" yönündeki iddialara ilişkin kapsamlı bir düzeltme yayımladı. Bazı medya organlarında yer alan bu verilerin gerçeği yansıtmadığını belirten kurum, dezenformasyonun önüne geçmek amacıyla güncel istatistikleri paylaştı. SGK tarafından yapılan resmi açıklamada, belirtilen rakamın emeklilik iptallerini değil, denetimler sonucu ortaya çıkarılan usulsüz bildirimleri kapsadığı net bir dille ifade edildi.

"650 bin değil 12 bin iptal"

Kurumun verilerine göre, 2021 ile 2025 yılları arasındaki süreci kapsayan titiz saha denetimleri ve dijital incelemeler sonucunda, toplamda 560 bin 540 kişinin sistemde "sahte sigortalı" olarak gösterildiği saptandı. Ancak SGK yetkilileri, bu devasa rakamın doğrudan emeklilik iptali anlamına gelmediğinin altını çizdi. Yapılan detaylı dosya bazlı incelemeler neticesinde, sahte sigorta üzerinden haksız yere emekli aylığı bağlandığı tespit edilen ve bu nedenle emekliliği resmi olarak sonlandırılan kişi sayısının gerçekte 12 bin 209 olduğu açıklandı.

4-a ve 4-b kapsamındaki iptallerin dağılımı

Sosyal Güvenlik Kurumu, şeffaflık ilkesi gereği emekliliği iptal edilen kişilerin sigorta kollarındaki dağılımını da kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan detaylara göre, iptal edilen emeklilik işlemlerinin büyük bir çoğunluğu SSK (4-a) statüsündeki sigortalılardan oluştu. Bu kapsamda 9 bin 304 kişinin emeklilik hakkı geçersiz sayılırken, Bağ-Kur (4-b) kapsamında bulunan 2 bin 905 kişinin de emeklilik işlemleri usulsüzlük gerekçesiyle durduruldu. SGK, bu işlemlerin tamamen yasal mevzuat çerçevesinde, sistemin sürdürülebilirliğini korumak adına yapıldığını vurguladı.

Sahte sigorta bildirimlerine karşı yoğun denetim

Açıklamanın bir diğer önemli boyutu ise "sahte sigortalılık" kavramının yarattığı veri karmaşasına yönelik oldu. Kurum, 560 bini aşkın sahte sigortalı tespitinin, fiilen çalışmadığı halde bir iş yerinde sigortalı gösterilen ancak henüz emeklilik aşamasına gelmemiş kişileri de kapsadığını belirtti. Bu denetimlerin amacının, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak ve sosyal güvenlik sistemine haksız yük binmesini engellemek olduğu ifade edildi. Basın organlarına yansıyan hatalı rakamların, sistemdeki toplam usulsüz bildirim sayısı ile kesinleşmiş emeklilik iptallerinin birbirine karıştırılmasından kaynaklandığı dile getirildi.