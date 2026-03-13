Son Mühür - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Cem Uzan’ın son umut olarak gördüğü tazminat davasını 5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından kazandığını açıkladı. Avrupa’da yargı süreci yürüten Uzan’a karşı Fransız mahkemeleri, son dönemde verdiği kararlarda Türkiye’deki mahkeme hükümlerinin Fransa’da da geçerli olduğuna hükmetti. Bu çerçevede, Uzan ailesinin 2021 yılında açtığı tazminat davası reddedildi.

Kararın ardından TMSF, Cem Uzan’ın Paris’teki konutunda bulunan özel kasaya el koydu; ayrıca Fransa’daki banka hesaplarına da ihtiyati tedbir uygulandı.

Mahkeme gerekçesinde, Uzan ailesinin Türk mahkemelerinin yetkisini bertaraf etmeye yönelik yapay bir hukuki zemin oluşturmaya çalıştığı ifade edildi. Kararda ayrıca TMSF’nin kamu tüzel kişiliği olduğuna dikkat çekilerek, Fransız yargısının başka bir devletin kamu hizmetlerinin işleyişine müdahale etme yetkisi bulunmadığı vurgulandı.

Verdikleri zarar 17,4 milyar dolar

Mahkeme, davayı yetkisizlik gerekçesiyle reddederken Uzan ailesinin davalılara toplam 100 bin avro tazminat ödemesine karar verdi.

Uzan ailesinin Türkiye’ye verdiği zararın asgari 17,4 milyar dolar olduğu bildirildi. Cem Uzan ve ailesinin yönetimindeki İmar Bankası’nda çift kayıt tutulduğu, bunun yaklaşık 6,5 milyar dolarlık kamu zararına yol açtığı ve bu zararın vatandaşların vergileriyle karşılandığı ifade edildi. Bu kapsamda TMSF’nin Hazine’den borçlandığı ve İmar Bankası mağdurlarına ödemelerin yapıldığı aktarıldı. Kamu zararının DİBS’e endekslenmesiyle tutarın bugünkü değerle yaklaşık 17,4 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Ayrıca, İmar Bankası soruşturmasında sorumluluktan kaçmak amacıyla geriye dönük işlemler yaptırdığının tespit edilmesi üzerine Cem Uzan hakkında bu usulsüzlükten de mahkûmiyet kararı verildi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davalar sonucunda Uzan; kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek ile resmi belge düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından hüküm giydi.

47 yıllık hapis cezası

TMSF’nin, Uzan ailesinin neden olduğu kamu zararını karşılamak amacıyla mal varlıklarının satış sürecini sürdürdüğü ve bu kapsamda yurt dışında da hukuki girişimlerde bulunduğu belirtildi. Öte yandan Uluslararası Tahkim Heyeti’nin, Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik’e ilişkin davada Türkiye’yi haklı bulduğu; faizleriyle birlikte 23,5 milyar dolara ulaşan Libananco davasının da Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlandığı bildirildi.