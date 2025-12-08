İkisi de efsaneydi...

Galatasaraylı Metin Oktay’ın dillerden düşmeyen lakabı “Taçsız Kral”dı...

Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis’e ise (*)“ordinaryüs” yakıştırılmıştı...

Bizim (50’li kuşak)...

Bu dünya ölçeğindeki iki futbolcunun hayranı olarak büyüdü...

Neredeyse yarım asırdan fazla Türkiye’yi ayağa kaldırdılar...

Omuzlarda taşındılar...

Sadece Metin, kariyeri boyunca “632 gol” attı...

Lefter ise Fenerbahçe formasıyla “423 kez” ağları havalandırdı...

*

Aslında...

Bu yazının bir numaralı kahramanı Lefter Küçükandonyadis...

Çünkü...

“Netflix” markası...

Gelmiş, geçmiş en ünlü ve en uzun soluklu futbol yıldızımızın hayatını...

TV ekranlarına taşıdı...

Film belli oranda “sürükleyici”...

Bence izlenmeli...

En azından ciddi, derli toplu ve emekle süslenmiş o film...

*

Ne var ki...

O filmdeki “özel bir ayrıntı” müthiş dikkat çekici...

Senaryoya göre...

Lefter...

Evli ve çoluk - çocuk sahibi...

Ne var ki...

Filmde dikkat çekici, sürükleyici ve dahi...

Acayip merak uyandıran “özenli” bir ayrıntı var...

Mesela...

“Lefter o filmde (Meri) adında bir kadınla yasak aşk yaşıyor!”

Peki, bu ayrıntı ünlü futbolcunun yaşamından “gerçek” bir bölüm mü?

Yoksa...

Filmi renklendirmek ve dahi...

Heyecan tansiyonunu yükseltme çabasıyla...

Senaryoyu renklendirmek için “ekleme” mi yapılmış?

Yoksa...

“Lefter ile Meri arasındaki aşk hikâyesi gerçekten yaşandı mı?”

Eğer öyleyse...

Yıllar ve yıllar boyu “Lefter ve Meri”nin...

Yurtdışında da olsa ele, kol kola bir fotoğrafı hiç mi yok?

*

Kaldı ki...

Rahmetli “Taçsız Kral Metin Oktay”ın da aşk hayatı doludizgindi...

Gelmiş geçmiş en büyük gölcünün “Gönül Defteri” ise...

Son yaprağına kadar doluydu...

Mesela...

Sinema ve tiyatro yıldızı Mualla Kaynak...

1953 Türkiye Güzellik Yarışması üçüncüsü Ceylan Ece...

Türkücü Feriha Şen, sinema yıldızı Ayfer Feray, İzmirli güzel Oya Sarı, hatta Gönül Yazar...

Fi’tarihinde...

“Taçsız Kralı”ın kalbine girmeyi başaran isimlerdi...

*

“Netflix” imzasıyla TV’de ilgi gören...

“Lefter: Bir Ordinaryüs Hikâyesi”ni izlemelisiniz...

Eli / yüzü düzgün bir çalışma...

Yönetmeni Can Ulkay, “cesur” bir filme imza atmış...

Lefter Küçükandonyadis'i canlandıran “Erdem Kaynarca” ise kocaman alkışa layık...

Yalnız o mu?

Oğlunun “büyük adam” olmasını isteyen babası rolündeki “Balıkçı Hristo”yu canlandıran “Halit Ergenç” da tek kelime ile efsane...

*

Bitiriyoruz...

“Lefter” filminde etkileyici bir replik var...

Ünlü futbolcu diyor ki, heyecan tonu yüksek yapımın bir yerinde...

Unutulacak gibi değil:

“Yunanistan'da bana (Türk tohumu) diyorlar, burada da (Rum tohumu)…”

Böylesi bir tezahürat!

Lefter gibi bir oyuncunun ruhunda...

Kimbilir nasıl derin izler kazımıştır!..

*

Her şeyi bir kenara bırakalım...

Filmin en etkileyici bölümlerini oluşturan ve...

Lefter’in...

İtalya’da top koşturduğu günlerde...

İstanbullu dünya güzeli Meri (Aslıhan Malbora) ile...

Adı üstünde...

“Yasak Aşk” yaşadığı bölümler...

Gerçekten...

Lefter’in hayatında yaşanmış ise...

Diyecek bir söz yok...

Amaç heyecan yaratmak ise...

Meğer o tarihlerde Lefter'in hayatında...

Yeni bir kapı aralanmış ama “pek bilinmiyordu” demektir...

Ancak filmde yer alan bu ilişkinin...

Yaşadığımız hayatta...

“Gerçekten” karşılığı var mıydı acaba?

O da meçhul...

Nokta...

(*)“ordinaryüs” / en az beş yıl profesör olarak ders vermiş öğretim üyesi... Artık bu unvan kullanılmıyor...

Sonsöz: “Fenerbahçe formasını sırtımda değil, başımda taşıdım... / Lefter Küçükandonyadis... (22 Aralık 1924’de İstanbul Büyükada’da dünyaya geldi; 13 Ocak 2012’de aramızdan ayrıldığında 87 yaşındaydı...”