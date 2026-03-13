Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son veriler, İzmir'deki gayrimenkul sektörünün şubat ayını hareketli geçirdiğini ortaya koydu. Kredi faiz oranları ve piyasa koşulları gölgesinde şekillenen konut sektörü, hem sıfır hem de ikinci el ev satışlarında dikkat çeken rakamlara ulaştı. Türkiye genelinde İstanbul ve Ankara'nın ardından satış hacmiyle üçüncü sıraya yerleşen İzmir'de, en çok hangi ilçelerin talep gördüğü ve kredili satışların ulaştığı boyut yatırıcımların yakın takibine girdi.

İZMİR'DE KONUT SATIŞLARI ARTTI MI, ŞUBAT AYINDA KAÇ EV SATILDI?

2026 yılı Şubat ayı TÜİK verilerine göre İzmir'de satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 oranında bir artış gösterdi. 2025'in şubat ayında 7 bin 125 olan satış rakamı, bu yıl 7 bin 250'ye ulaştı. Ülke genelinde ise toplam konut satışları yüzde 5,9 artışla 124 bin 549 olarak kayıtlara geçti. İzmir bu rakamlarla; 23 bin 294 satış yapan İstanbul ve 11 bin 407 satış gören Ankara'nın ardından Türkiye'de en çok ev satılan üçüncü şehir konumunu korudu.

İZMİR'DE EN ÇOK HANGİ İLÇEDE KONUT SATILDI?

İzmir'de ev almak isteyenlerin tercihleri ilçelere göre büyük farklılıklar barındırıyor. Şehrin konut satış şampiyonu, şubat ayında el değiştiren 953 gayrimenkul ile Menemen oldu. Menemen'i sırasıyla 806 satışla Buca, 702 satışla Torbalı ve 659 satışla Karşıyaka izledi. Listenin devamında Konak (429), Karabağlar (422), Bornova (398), Çiğli (334) ve Bayraklı (318) yer aldı.

İZMİR'DE SIFIR VE İKİNCİ EL EV SATIŞ ORANLARI NE DURUMDA?

Kentte ilk defa satılan (sıfır) konut sayısı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 2,5 artarak bin 993 rakamına ulaştı. Böylece sıfır konutların toplam satışlar içindeki payı yüzde 27,5 olarak gerçekleşti. İkinci el konut piyasasında da benzer bir yükseliş yaşandı. İkinci el satışlar yüzde 1,5 artışla 5 bin 257'ye çıkarken, toplam satışların yüzde 72,5'lik gibi çok büyük bir dilimini tek başına oluşturdu.

İZMİR'DE İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI NE KADAR OLDU?

Banka kredisi kullanarak ev sahibi olanların oranında oldukça dikkat çeken bir ivme yaşandı. İzmir'deki ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre tam yüzde 20,6 oranında artış göstererek bin 570'e fırladı. Şehirde şubat ayında el değiştiren her yüz evden yaklaşık 22'si ipotekli olarak satıldı.

İZMİR'DE YABANCILARA KONUT SATIŞI DÜŞTÜ MÜ?

Yerli yatırımcının ilgisine karşın, yabancıların İzmir'e olan gayrimenkul talebinde düşüş gözlendi. Şubat ayında İzmir'de yabancılara yapılan konut satışı yüzde 7,1 azalarak sadece 26'da kaldı. Türkiye genelinde ise şubat ayında yabancılara toplam bin 506 konut satıldı. Ülke genelinde yabancıya satışta ilk sıraları Rusya Federasyonu, İran ve Irak vatandaşları aldı. Öte yandan, konut satışlarındaki artışın aksine İzmir'deki iş yeri satışları şubat ayında yüzde 3,7 oranında azalarak 798 rakamına geriledi.