Türkiye'de tarih bilimini geniş kitlelere sevdiren Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Acı haberin ardından yaşamı boyunca sadece bir kez nikah masasına oturan ünlü tarihçinin özel hayatı ise merak konusu oldu. Peki, İlber Ortaylı evli mi, bekar mıydı? İlber Ortaylı'nın çocuğu var mı? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya'nın Bregenz kentinde dünyaya gelen İlber Ortaylı, ailesinin Türkiye'ye dönmesiyle eğitim hayatını burada şekillendirdi. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Erken yaşta başladığı akademik kariyerinde özellikle Osmanlı idari yapısı, diplomasi tarihi ve imparatorluklar tarihi üzerine yoğunlaştı. Türkiye'nin ve dünyanın pek çok prestijli üniversitesinde görev alan Ortaylı, bir dönem Topkapı Sarayı'nın müze müdürlüğünü de üstlenerek Osmanlı tarihine paha biçilemez katkılar sundu.

İLBER ORTAYLI EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Özel hayatını her zaman kameralardan ve göz önünden uzak tutmayı seçen ünlü tarihçi şu anda bekar. Hayatı boyunca sadece bir kez evlilik yapan ve bu evliliğini de yıllar önce noktalayan Ortaylı, yaşamını tamamen akademik çalışmalara, kitaplarına ve tarih araştırmalarına adadı.

İLBER ORTAYLI'NIN EŞİ KİM, NE ZAMAN EVLENDİ?

İlber Ortaylı, 1981 yılında Ayşe Özdolay ile hayatını birleştirdi. Eski Mersin milletvekili Dr. Talip Özdolay'ın kızı olan Ayşe Özdolay ile evliliği yaklaşık 18 yıl sürdü. Gözlerden uzak süren bu uzun evlilik, 1999 yılında çiftin aldığı ortak kararla sona erdi ve ikili yollarını ayırdı.

AYŞE ÖZDOLAY KİMDİR?

İlber Ortaylı'nın eski eşi Ayşe Özdolay, 1950 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Babası Dr. Talip Özdolay, dönemin siyaset ve akademi dünyasında tanınan, saygın isimleri arasında yer alıyordu. 1981'de başlayan evliliğini 1999'da noktalayan Özdolay, medyanın ilgisinden uzak, sakin bir yaşam sürdürüyor.

İLBER ORTAYLI'NIN ÇOCUĞU VAR MI?

Tarihçinin 18 yıl süren evliliğinden bir kızı bulunuyor. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı, babasının şöhretinin aksine basından uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Ünlü tarihçi aynı zamanda iki torun sahibi bir dede.