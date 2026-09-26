Ay dolunay... Ilık bir sonbahar gecesi... Geceler yavaş yavaş uzuyor... Yıldız tarihi 25 Eylül... Şehri her an kurt adamlar basabilir. Kurt adamlardan önce Güzel İzmir'e Fransızlar geliyor. Paris'in tadilat nedeniyle beş yıllığına kapanan ünlü müzesinin eserleri, beş yıl boyunca Arkas Galeri'de sergilenecek. Altı ayda bir olmak üzere on sergi ile renklerin ve ışığın yansımalarını göreceğiz.

TEŞEKKÜRLER BAY ARKAS...

Bu sergi sadece İzmir'de olacak ve dünyanın başka bir şehrinde olmayacak. Basın toplantısında ismi bende saklı İstanbul medyasının tanınmış isminin sorduğu "neden İzmir, İzmirliler ne anlar İstanbul'da yapsaydınız ya?" anlamında anlamsız soruya Bay Arkas çok güzel cevap verdi. "Sanatın şehri olmaz biz dünyadaki sanatseverleri İzmir'de ağırlayacağız. Sanat bir şehrin tekelinde değildir." O an ayakta alkışlamak geldi. Ama "dur Tuci toplantıdayız" dedim içimden...

Akşam Fransa maçı olmasına rağmen Fransa İstanbul Başkonsolosu da buradaydı ve gazetecilere Türkçe seslendi. Bay Arkas'a ve ekibine teşekkür etti. Lumina İzmir'in rengini daha canlı kılacak! Fransa'nın en meşhur çağdaş sanat müzesinin eserleri İzmir'e geldi. Fransa ikili ilişkileri açısından tarihi bir gün yaşadık.

RENK VE IŞIK DENEYİMİ...

1900'lerin başında 1970'lere kronolojik bir sırayla Akdeniz'in ışığı ile rengi yeniden yorumlanıyor. 83 eser gözlerinizi kamaştıracak. Kalbinize dokunacak. Ruhunuzu dinlendirecek. Renklerin ışıkşa dansına eşlik edeceksiniz.

14 Şubat sonrası açılacak ikinci bölümde ise rengin içinden yansımaları göreceğiz.

Centre Pompidou koleksiyonundan seçilen 83 eseri bir araya getiren sergi; Georges Braque, Vassily Kandinsky, Gerhard Richter, Joan Mitchell, Bridget Riley ve Victor Vasarely gibi modern ve çağdaş sanatın öncü isimleri üzerinden renk ve ışığın sanattaki dönüşümünün izini sürüyor.

İÇİNDE MÜZİĞİ HİSSEDECEKSİN!

Kandinsky eserine bakarken tuvalden yansıyan melodiyi hissediyorsunuz. Her eserin bir özel müziği var sanki...

Gerçekten şehrimiz için büyük bir iş... Sergi çok güzel... Eserlerin önüne otur saatlerce hayal kur. Çağdaş resmin örnekleri bir dizi film gibi yerleştirilmiş. Resim sanatının nereden nereye geldiğini 6 aylık bölümler halinde izleyeceğiz.

İYİ Kİ VARSINIZ...

Merve - Lucian Arkas çifti, misafirleri ile sergiyi gezerken büyük bir gurur yaşıyor. Resmin yanında çeşitli konferanslar, seminerler, film gösterimleri de olacak. 14 Şubat Sevgililer Günü ilk bölüm kapanacak ve yeni bölüm açılacak. Sevgilinizi alıp renklerin dünyasında dolaşmanın paha biçilmez serüvenine hazır mısınız?

Fransızları o kadar ülke arasından Türkiye'yi ve İzmir'i seçmeleri de çok önemli... Ülkemiz çok daha iyi organizasyonları hak ediyor. Bay Arkas'ın bağlantıları da çok önemli... Şehrin yedi noktasında yer alan sanat galerileri içinde Mistral Çarşı içindeki salonun seçilmesi de Bayraklıların şansı...

Arkas bağlarının üzümlerinin suyu ve hafif müzik eşliğinde açılan sergide bugün (26 Eylül Cumartesi) çok özel bir söyleşi var.

Centre Pompidou'nun Uluslararası Projeler Küratörü Anna Hiddleston'un katılımı ile gerçekleşecek Işığa Doğru: Modern sanatta renk ve algı konulu bir konferans gerçekleşecek.

Lumina renk ve ışık sanatı sergisini kaçırmayın. Arkas Sanat ve Centre Pompidou'nun beş yıllık iş birliğinin ilk halkası 14 Şubat'a kadar ziyaret edilebilir. Çok seveceksiniz... Özel iş birliğinin ilk meyvesinin tadı efsane...

Bu şehirde Lucian Arkas ve Mesut Sancak gibi sanata ve sanatçıya değer veren iş insanları çoğalmalı...

ŞEREFLİ MAĞLUBİYET...

Akşam Fransa ile olan maçımızı 1-0 kaybediyoruz. Bizim çocuklar iyi oynadı ama olmadı. Pazartesi sırada İtalyanlar var. Hadi inşallah...

AÇIN RADYONUN SESİNİ...

RADYO EGE'de Sena Şener söylüyor. Alışılır mı aşka...

"Alışmadan, alıştırmadan gel

Aşk yorulmadan, yok olmadan gel"

DAİMA GÜLÜMSEYİN!