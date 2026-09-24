Dem Sevinç Kul kimdir sorusu, Nişantaşı'ndaki ünlü giyim mağazasında yaşanan hırsızlık vakasının ardından kamuoyunda geniş bir merak dalgası oluşturdu. Çantasına doldurduğu kıyafetlerle mağaza çıkışında güvenlik bariyerine takılan ressam, çalışanların ihbarı üzerine polis merkezine götürüldü.

Sosyal medyada sanat yazıları ve tablolarıyla tanınan ismin karıştığı adli vaka, kamuoyundaki tartışmaları bir anda alevlendirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan anların ardından başlatılan adli tahkikat, şüphelinin geçmişteki benzer sabıkalarını da yeniden gündeme taşıdı.

Dem Sevinç Kul kimdir ve ne iş yapıyor?

Dem Sevinç Kul, 1993 yılında Erzurum'da dünyaya gelen, yurt içi ve yurt dışındaki sanat atölyelerinde eğitim alarak yaklaşık on yıldır ressamlık ve sanat yazarlığı yapan bir isim olarak tanınıyor. Kültür sanat portallarında sanat tarihi üzerine makaleler kaleme alan Kul, eserlerini çeşitli sergilerde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kariyeri gölgede kaldı. Genç yaşından itibaren resim atölyelerinde üretim yapan ve Sanat Okur gibi mecralarda yazarlık yürüten sanatçı, son dönemde mesleki başarıları yerine karıştığı adli vakalarla haber bültenlerine konu oluyor.

Nişantaşı'ndaki mağazada yaşanan hırsızlık olayının detayları

Nişantaşı'nda bulunan ünlü tekstil zincirinde gerçekleşen olayda, şüphelinin reyonlardan seçtiği yirmi dört parça kıyafeti güvenlik alarmlarını aşacak şekilde çantasına yerleştirdiği anlaşıldı. Ödeme noktasına uğramadan çıkış kapısına yönelen şahıs, mağaza güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.

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Güvenlik personeli affetmedi. Durumun bildirilmesiyle adrese sevk edilen Şişli Asayiş Büro ekipleri, çalınmak istenen kırk yedi bin sekiz yüz altmış liralık tekstil ürününü mağaza yönetimine eksiksiz teslim etti.

Emniyetteki savunması ve geçmiş adli kayıtları

Karakola çekilen ressam, sorgusunda kapı önünde bekleyen arkadaşının yanına hava almak için çıktığını ve parayı sonradan ödemeyi düşündüğünü iddia etti. Pişkin savunması inandırıcı bulunmayan şüphelinin, aynı mağazada geçmişte de benzer bir eylem gerçekleştirdiği ancak işletmenin o dönem şikayetçi olmadığı kayıtlara geçti.

Polis arşivi kabarık çıktı. Yapılan sistem taramasında Kul'un 2021 senesinde bir arkadaşının çantasından nakit para çalınması olayına karıştığı ve hakkında hırsızlık suçundan işlem yapıldığı belirlendi.