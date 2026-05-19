19 Mayıs 1919…

Bir vapur yanaştı Samsun kıyılarına.

Ama o vapur yalnızca insan taşımıyordu.

Bir milletin umudunu taşıyordu…

Bağımsızlık inancını taşıyordu…

Cumhuriyetin ilk kıvılcımını taşıyordu.

Ve o vapurdan inen Mustafa Kemal Atatürk, aslında tarihin yönünü değiştiriyordu.

+++

Osmanlı çökmüş…

İstanbul işgal altında…

Anadolu yorgun, yoksul ve umutsuz…

İngiliz askerleri Samsun’da…

Pontus çeteleri sokaklarda…

Halk çaresiz…

Tam da böyle bir dönemde Mustafa Kemal Paşa, Bandırma Vapuru’yla Samsun’a çıktı.

Çünkü teslimiyet ona göre değildi.

O, “manda ve himaye kabul edilemez” diyen bir iradenin sahibiydi.

+++

19 Mayıs yalnızca bir tarih değildir.

Bir milletin yeniden ayağa kalkışıdır.

Amasya Genelgesi’nin…

Erzurum Kongresi’nin…

Sivas Kongresi’nin…

Ve sonunda Cumhuriyetin başlangıcıdır.

Atatürk bu yüzden Nutuk’u 19 Mayıs 1919 ile başlatmıştır.

Çünkü kurtuluşun ilk resmi adımı o gün atılmıştır.

+++

Atatürk’ün Samsun yolculuğu kolay değildi.

Yanında silah arkadaşları vardı.

Refet Bele…

Kazım Dirik…

Refik Saydam…

Cevad Abbas…

Ve daha niceleri…

Bandırma Vapuru eskiydi.

Deniz hırçındı.

Ama içlerindeki inanç dimdikti.

Çünkü onları bekleyen bir millet vardı.

+++

Samsun’a çıktığında gördüğü manzara iç açıcı değildi.

İşgal kuvvetleri vardı.

Korku vardı.

Yoksulluk vardı.

Ama Atatürk’te yılgınlık yoktu.

Hıntıka Palas’ta geçen uykusuz gecelerde hep aynı şeyi düşündü:

“Bu millet bağımsız yaşayacaktır.”

Ve öyle de oldu.

+++

Atatürk, 19 Mayıs’ı gençlere armağan etti.

Çünkü Cumhuriyeti koruyacak olanın gençler olduğunu biliyordu.

Ama onun gençlik anlayışı yalnızca yaş değildi.

Düşüncede gençlikti.

Yenilikti.

Bilimdi.

Akıldı.

Cesaretti.

“Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir” sözü bunun en açık ifadesidir.

+++

Bugün bize düşen görev;

19 Mayıs’ı sadece törenlerle değil,

Atatürk’ün fikirlerini anlayarak yaşatmaktır.

Cumhuriyete sahip çıkmaktır.

Bağımsızlığa sahip çıkmaktır.

Laikliğe, bilime, özgür düşünceye sahip çıkmaktır.

Çünkü 19 Mayıs ruhu;

Boyun eğmeyenlerin ruhudur.

+++

106 yıl önce Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi bugün hala yolumuzu aydınlatıyor.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere,

Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygı, minnet ve özlemle anıyorum.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.