Bazı ayrılıklar vardır; üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin ilk günkü acısını korur. Bazı insanlar vardır; aramızdan ayrılsalar da bıraktıkları izler silinmez, hatıraları unutulmaz. İşte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yaşanan duygu tam da budur.

Bugün bir yıl önce kaybettiğimiz Ferdi Zeyrek'i anarken sadece bir belediye başkanını değil, halkın içinden çıkmış, halkın arasında yaşamış ve halkın sevgisini kazanmış bir insanı hatırlıyoruz.

Hayat bazen çok acımasızdır. En çok ihtiyaç duyulan insanların ömrünü yarım bırakır. En çok sevilenleri erkenden alır götürür. Ardında ise tarifsiz bir özlem bırakır. Ferdi Zeyrek'in vefatı da Manisa için böyle bir kayıp oldu. Çünkü insanlar yalnızca seçilmiş bir yöneticiyi değil; samimiyetine inandıkları, dürüstlüğüne güvendikleri ve kendilerinden biri olarak gördükleri bir dostu kaybettiler.

Siyasette makam sahibi olmak kolaydır. Asıl zor olan, insanların gönlünde yer edinebilmektir. Ferdi Zeyrek bunu başaran isimlerden biriydi. Onu farklı kılan sahip olduğu makam değil, insanlara yaklaşımındaki içtenlikti. Bir vatandaşın elini sıkarken gösterdiği samimiyet, bir esnafın derdini dinlerken sergilediği tevazu, bir emekçinin sorunlarını konuşurken ortaya koyduğu duyarlılık onu özel kılıyordu.

Bugün geriye dönüp baktığımızda, insanların Ferdi Zeyrek'i hizmetlerinden önce karakteriyle hatırladığını görüyoruz. Çünkü o, belediyeciliği yalnızca yol yapmak, bina yapmak ya da projeler üretmek olarak görmedi. İnsan hayatına dokunmanın, vatandaşın yüzünü güldürmenin ve kente umut olmanın çok daha değerli olduğuna inanıyordu.

Bir kenti yönetenler çok olur. Ancak bir kentin hafızasında yer edenler çok azdır. Ferdi Zeyrek, Manisa'nın hafızasında yer etmeyi başaran isimlerden biri oldu.

Onun ardından geçen bir yıl boyunca yapılan her anmada, söylenen her sözde ve paylaşılan her hatırada aynı duygu öne çıktı: Özlem.

Çünkü bazı insanlar gittikten sonra yok olmazlar. Tam tersine daha çok hissedilirler. Bir mahallede, bir meydanda, bir sokakta, bir vatandaşın anlattığı anıda yaşamaya devam ederler. Ferdi Başkan da bugün Manisa'nın dört bir yanında hatıralarıyla yaşamayı sürdürüyor.

Belki artık sesi duyulmuyor. Belki artık vatandaşlarla sohbet ettiği meydanlarda yürümüyor. Belki artık yeni projelerini anlatmıyor. Ama bıraktığı insanlık, samimiyet ve hizmet anlayışı hâlâ konuşuluyor. İşte insanın geride bırakabileceği en büyük miras da budur.

Toplumlar bazı insanları yaptıkları görevlerle değil, bıraktıkları duygularla hatırlar. Ferdi Zeyrek'in ardından hissedilen derin hüzün de bunun en büyük kanıtıdır. Çünkü o, yalnızca bir yönetici değil, aynı zamanda umut veren bir isimdi.

Manisa'nın geleceğine dair hayalleri vardı. Bu kentin daha güzel, daha yaşanabilir ve daha mutlu bir şehir olması için çalışıyordu. Görev süresi boyunca ortaya koyduğu enerji, çalışma azmi ve insan sevgisi onun nasıl bir belediye başkanı olmak istediğini açıkça gösteriyordu.

Ancak hayatın acı gerçeği bazen hayalleri yarım bırakıyor.

Bugün vefatının yıl dönümünde onu anarken gözlerimizde hüzün, yüreğimizde ise büyük bir saygı var. Çünkü Ferdi Zeyrek, kısa sayılabilecek bir sürede bile insanların sevgisini kazanmayı başarmış, ardında unutulmayacak bir iz bırakmıştır.

Bir yıl geçti...

Takvim yaprakları değişti. Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Ancak Manisa'nın yüreğindeki boşluk dolmadı. Çünkü bazı insanlar sadece yaşadıkları döneme değil, yaşadıkları kentin ruhuna da dokunurlar. Onlar gittiklerinde yalnızca bir insan eksilmez; bir şehrin kalbinden de bir parça kopar.

Ferdi Zeyrek işte böyle bir insandı.

Bugün onu rahmetle anarken, geride bıraktığı değerlere sahip çıkmanın da sorumluluğunu taşıyoruz.

Dürüstlüğü, çalışkanlığı, halkla kurduğu samimi bağ ve memleket sevgisi daima hatırlanacaktır.

Manisa onu unutmayacak.

Çünkü bazı isimler mezar taşlarına değil, insanların yüreğine yazılır.

Ve yüreklere yazılan isimler asla ölmez.

Rahmetle, minnetle ve sonsuz bir özlemle anıyoruz.

Mekânın cennet olsun Ferdi Başkan...

