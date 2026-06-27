Ankara’da yapılan NATO zirvesi, yalnızca diplomatik bir buluşma değil, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası sistemdeki konumunun, beklentilerinin ve sınırlarının yeniden tartışıldığı kritik bir eşikti.

Başkentte yükselen diplomasi trafiği, protokol görüntülerinin ötesinde daha derin bir soruyu yeniden gündeme taşıdı: Türkiye, ittifaklar içinde kendi iradesini ne ölçüde koruyabiliyor?

Tarih boyunca Türkiye’nin dış politika refleksleri, çoğu zaman zorunluluklar ve jeopolitik baskılar arasında şekillenmiştir. NATO üyeliği de bu çerçevede Soğuk Savaş döneminin güvenlik mimarisi içinde ortaya çıkmış bir tercihtir. Ancak aradan geçen on yıllar içinde dünya değişmiş, tehdit algıları çeşitlenmiş, güç merkezleri yeniden dağılmıştır.

Buna rağmen ittifakların işleyiş biçimi, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de zaman zaman “eşit ortaklık” tartışmalarını beraberinde getirmiştir.

Ankara NATO zirvesi, işte tam bu tartışmaların gölgesinde gerçekleşmiştir. Resmi açıklamalarda dayanışma, ortak güvenlik ve kolektif savunma vurguları öne çıkarken; kulislerde ve kamuoyunda daha farklı sorular konuşulmuştur.

Karar alma süreçlerinde Türkiye’nin ağırlığının ne kadar hissedildiği, stratejik önceliklerinin ne ölçüde dikkate alındığı ve ulusal güvenlik hassasiyetlerinin ittifak politikalarıyla ne kadar örtüştüğü bu soruların merkezindedir.

“NATO’ya da işbirlikçilerine de hayır” ifadesi, bu noktada sadece bir slogan değil, bir siyasi refleksin dışavurumudur. Burada asıl mesele, uluslararası iş birliğinin reddi değil; bağımsız karar alma iradesinin zayıflatılmasına yönelik her türlü eğilime karşı duruştur. Çünkü gerçek iş birliği, eşitler arasında olur; bir tarafın yön verdiği, diğer tarafın uyum sağlamak zorunda bırakıldığı bir yapı, uzun vadede sürdürülebilir değildir.

Türkiye’nin tarihsel hafızasında tam bağımsızlık, yalnızca bir dış politika tercihi değil, bir varoluş meselesidir.

Kurtuluş Savaşı’nın ortaya koyduğu irade, bu topraklarda bağımsızlığın bedelinin ne kadar ağır olduğunu ama aynı zamanda ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstermiştir.

Bu nedenle “tam bağımsız Türkiye” söylemi, nostaljik bir hatırlatma değil, güncel bir siyasi duruş olarak değerlendirilmelidir.

Ankara’daki NATO zirvesi bağlamında bakıldığında, Türkiye’nin güvenlik önceliklerinin çoğu zaman bölgesel tehditler ve kendi jeopolitik gerçekleri üzerinden şekillendiği açıktır. Ancak küresel ittifakların bu öncelikleri her zaman aynı hassasiyetle paylaşmadığı da bir gerçektir. İşte tam da bu noktada “işbirlikçilik” eleştirisi devreye girer. Bu eleştiri, uluslararası ilişkileri reddetmekten ziyade, bağımlılık ilişkilerine karşı bir uyarı niteliği taşır.

Türkiye’nin güçlü olması, dünyadan kopması anlamına gelmez. Aksine güçlü bir devlet, çok yönlü diplomasi kurabilen, farklı bloklarla dengeli ilişkiler yürütebilen devlettir. Ancak bu ilişkilerin merkezinde her zaman ulusal egemenlik bulunmak zorundadır.

Egemenliğin zedelendiği bir denklemde, iş birliği kavramı da anlamını yitirir ve yerini yönlendirilmiş politikalara bırakır.

Ankara NATO zirvesi, Türkiye’nin hem Doğu hem Batı ekseninde yürüttüğü çok katmanlı dış politikanın da bir yansımasıdır. Ancak bu çok katmanlı yapı içinde temel soru değişmez: Kararları kim veriyor? Stratejik yönelimler hangi iradenin ürünü olarak şekilleniyor?

Bu sorulara verilecek cevaplar, Türkiye’nin gelecekteki konumunu da belirleyecektir. Çünkü tam bağımsızlık, yalnızca askeri alanda değil; ekonomi, teknoloji, enerji ve diplomasi alanlarında da kendi ayakları üzerinde durabilme kapasitesidir. Dışa bağımlılığın arttığı her alan, aynı zamanda siyasi hareket alanını da daraltmaktadır.

Sonuç olarak mesele NATO’ya karşı olmak ya da uluslararası iş birliklerini tamamen reddetmek değildir. Mesele, Türkiye’nin hiçbir ittifak içinde kendi iradesini gölgede bırakmamasıdır. Ankara NATO zirvesi bu açıdan sadece bir toplantı değil, aynı zamanda bir hatırlatmadır: Türkiye, kendi kaderini kendi belirleme hakkından asla vazgeçmemelidir.

“Yaşasın tam bağımsız Türkiye” ifadesi, geçmişten gelen bir mirasın tekrarından ibaret değildir. Bu ifade, Ankara’daki diplomatik masalarda şekillenen her kararın arkasında durması gereken temel iradeyi temsil eder.

Gerçek güç, başkalarının çizdiği sınırlar içinde değil, kendi sınırlarını kendi çizen milletlerin elinde şekillenir.