6 Mayıs, Türkiye’nin hafızasında yalnızca bir tarih değil; bağımsızlık fikrinin, bedel ödenerek savunulduğu bir eşiktir. Bu eşik, bir yanda Mustafa Kemal Atatürk’ün “tam bağımsızlık” ilkesini, diğer yanda o ilkeyi kendi çağlarının koşullarında yeniden yorumlayan gençlerin kararlılığını buluşturur. İşte bu yüzden 6 Mayıs, yalnızca bir anma günü değil; bir düşünce çizgisinin, bir mücadele mirasının yeniden hatırlanmasıdır.

Atatürk’ün bağımsızlık anlayışı, sadece askeri zaferlerle sınırlı değildi. O, ekonomik, siyasi ve kültürel bağımsızlığı bir bütün olarak ele aldı. “Tam bağımsızlık” derken kastettiği; hiçbir dış güce boyun eğmeyen, kendi kararlarını kendisi alan bir ülkeydi. Bu anlayış, Cumhuriyet’in temel direklerinden biri oldu. Ancak bağımsızlık bir kez kazanılıp rafa kaldırılacak bir değer değildir; sürekli korunması, geliştirilmesi ve yeniden üretilmesi gerekir.

1960’lı yıllara gelindiğinde, Türkiye farklı bir sınavla karşı karşıyaydı. Dünyada soğuk savaşın gölgesi, ülkede ise ekonomik bağımlılık tartışmaları giderek büyüyordu. İşte tam da bu dönemde, Atatürk’ün tam bağımsızlık ilkesini kendi bakış açılarıyla sahiplenen gençler ortaya çıktı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, bu anlayışı yalnızca bir slogan olarak değil, bir yaşam biçimi olarak benimsediler.

Onların “Tam Bağımsız Türkiye” haykırışı, aslında Atatürk’ün yıllar önce çizdiği rotanın bir devamıydı. Emperyalizme karşı duruş, ulusal egemenlik vurgusu ve halkın kendi kaderini belirleme hakkı… Bu üç temel unsur, hem Cumhuriyet’in kuruluş felsefesinde hem de 68 kuşağının mücadele anlayışında ortak bir payda oluşturdu. Farklı dönemlerin farklı koşulları olsa da, özünde aynı bağımsızlık tutkusu vardı.

6 Mayıs 1972’de yaşananlar, bu mücadelenin en acı simgelerinden biri olarak tarihe geçti. Üç genç fidanın idam edilmesi, yalnızca bireysel bir trajedi değil; bir dönemin siyasal gerilimlerinin, korkularının ve çatışmalarının sonucu olarak hafızalara kazındı. Ancak onların geride bıraktığı düşünce, idam sehpasında son bulmadı. Tam tersine, yıllar geçtikçe daha geniş kitleler tarafından sorgulandı, tartışıldı ve yeniden anlamlandırıldı.

Bugün 6 Mayıs’a baktığımızda, meseleyi sadece geçmişin bir olayı olarak görmek eksik kalır. Asıl soru şudur: Tam bağımsızlık bugün ne anlama geliyor? Ekonomik bağımsızlık, üretim gücü, dışa bağımlılığın azaltılması… Siyasi bağımsızlık, demokratik kurumların güçlendirilmesi…

Kültürel bağımsızlık ise kimliğini koruyarak dünyayla eşit ilişkiler kurabilmek… Atatürk’ün çizdiği çerçeve hâlâ güncelliğini koruyor.

Denizler’in mücadelesi de bu noktada yeniden anlam kazanıyor. Onlar, kendi dönemlerinin koşullarında, bağımsızlık kavramını sorguladılar ve bedel ödemeyi göze aldılar. Katılırsınız ya da katılmazsınız; ancak şu gerçek inkâr edilemez: Onlar, inandıkları bir Türkiye için geri adım atmadılar. Bu kararlılık, tarihsel olarak dikkate alınması gereken bir duruştur.

Bugün yapılması gereken, bu iki damarı Atatürk’ün kurucu vizyonu ile Denizler’in sorgulayan ve mücadele eden ruhunu karşı karşıya koymak değil; aksine ortak noktalarını anlayarak geleceğe taşımaktır.

Çünkü bağımsızlık, yalnızca geçmişte kazanılmış bir zafer değil; her kuşağın yeniden sahip çıkması gereken bir sorumluluktur.

6 Mayıs, bize şunu hatırlatır: Bağımsızlık kolay kazanılmadı ve kolay korunmayacak. Eğer bir ülke gerçekten özgür olmak istiyorsa, bunu sadece söylemle değil; üretimle, bilimle, hukukla ve toplumsal dayanışmayla desteklemek zorundadır. Aksi halde bağımsızlık, içi boş bir kavrama dönüşür.

Sonuç olarak, Atatürk’ten Denizler’e uzanan bu çizgi, Türkiye’nin bağımsızlık hikâyesinin farklı sayfalarıdır. Bu sayfaları doğru okumak, neyi savunduğumuzu ve neyi korumamız gerektiğini anlamak açısından hayati önem taşır. 6 Mayıs, bir yas günü olmanın ötesinde, bir yüzleşme ve yeniden düşünme günüdür.

Ve belki de en önemlisi, şu soruyu sormak gerekir: Bugün “Tam Bağımsız Türkiye” dediğimizde, bunun içini ne kadar doldurabiliyoruz? Cevap ne olursa olsun, tarih bize şunu söylüyor: Bağımsızlık, ancak ona gerçekten inananlar tarafından yaşatılır.