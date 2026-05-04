SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargıtay 3.Hukuk Dairesi, yerel mahkeme tarafından verilen ve avukat camiasında 'şok' etkisi yaratan rekor tazminat kararını onadı. Bir ceza dosyasına baro tarafından müdafi olarak atanan avukat, müvekkili aleyhine çıkan kararı süresi içinde İstinaf etmedi. Temyiz haklarını kullanamadan cezası kesinleşen şüpheli, süresi içinde dosyasını temyiz etmeyen ve kendisini 'Hak kaybı'na uğratan avukat hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Yerel Mahkemeden Rekor Tazminat Kararı

Açılan maddi ve manevi tazminat davasına bakan yerel mahkeme, Yargı dünyasında "kamu görevi" ile "mesleki sorumluluk" arasındaki çizgiyi netleştiren tarihi bir karara imza attı. Baro tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca müdafi olarak görevlendirilen avukatın, mahkeme hükmünü süresi içinde istinaf etmemesi üzerine açılan tazminat davasını bir yıl sonunda karara bağladı. Mahkeme, avukatın vekalet ücretinin düşük olması veya görevlendirmenin baro tarafından yapılmış olmasının, avukatın "özen yükümlülüğünü" ortadan kaldırmayacağına vurgu yaparak avukatı 600 bin lira manevi, 90 bin lira maddi tazminata mahkum etti. Bu karar avukat camiasında şok olarak nitelendirildi.

Yargıtay Yerel Mahkemenin Kararını Onadı

Yerel mahkemenin verdiği 600 bin manevi, 90 bin lira manevi tazminat kararı üzerine CMK avukatı, süresi içinde karara itiraz etti. İstinaf yerel mahkemenin kararını yerinde gördü. Avukat bu kez dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3.Hukuk Dairesi, avukatın özen yükümlülüğüne aykırı davranarak müvekkilinin telafisi imkansız zarar görmesine neden olduğu gerekçesiyle verilen 600 bin manevi, 90 bin liralık maddi tazminat ödenmesi kararını onadı. Karar, avukatların mesleki sorumluluğu ve "özen yükümlülüğü" açısından tarihi bir uyarı niteliği taşıyor.