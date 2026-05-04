Son Mühür- Nisan ayı enflasyonu açıklanmasıyla birlikte siyasilerden peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor. Ekonomistlerin artış beklediği oranın da üstüne çıkan TÜİK verileri sonucunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tepkilerin odağındaki isim oldu. Muhalefetten beklenen tepkiler alışılagelmiş olsa da AK Parti kanadından arka arkaya gelen tepkiler oldukça şaşırttı.

AK Partili Savcı Sayan birçok çarpıcı açıklama yapmış, ‘Bugün değilse yarın düzelecek’teki yarının bir türlü gelmediği vurgulanmış cümlesinin sonunda da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu gidişat sadece ekonomiyi değil, güveni de zedeliyor. Unutmayın; ekonomi rakamlardan ibaret değildir, güvenle ayakta durur. Artık "yarın" değil… Bugün konuşma zamanı. Bugün çözüm zamanı. Bugün adalet zamanı."

Bir tepki de Tayyar’dan!

AK Parti’ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Şamil Tayyar da eleştirilerini bir bir sıraladı. Savaşın enflasyon tablosuna mutlaka etki edeceğini belirten Tayyar dikkatleri şu ayrıntıya çekti: "Ancak, mevcut enflasyon tablosu, son 3 yılın ürünü ve savaşın son iki aydaki olumsuz etkisinin payı toplam içinde çok düşüktür."

Aksini düşülmesi durumda yine bir aksaklık olduğunu vurgulayan Tayyar işin ucunda sandığın olduğunu dile getirerek tepkisini şu ifadelerle aktardı:

"Nisan ayı enflasyonu yüzde 4,18 olarak açıklandı. Böylece yıllık enflasyon, yüzde 32,37 oldu. Savaşın petrol ve doğalgaz üzerinden tetiklediği fiyat artışı kaçınılmazdı. Ancak, mevcut enflasyon tablosu, son 3 yılın ürünü ve savaşın son iki aydaki olumsuz etkisinin payı toplam içinde çok düşüktür. Aksini düşünsek bile sonuçta ülkeler her türlü şoklara karşı tedbirlidir, oyun planını bu risklere göre yeniden kurgular. Dinamikler değiştiği halde eski oyun planında ısrar ederseniz, yarı yolda kalırsınız. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran demişti ya, İran savaşından sonra enflasyonla mücadele programına ara verilmesi gerekir. Doğrudur, her yeni veri, bu öngörüyü teyit ediyor. 3 yıllık sıkılaştırma politikası olmaz, toplum bunalımda, ortalık yangın yeri. Artık vergiyi değil refahı tabana yaymalı, vakit geldi, geçiyor. Bir de ufukta sandık var."