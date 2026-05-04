Son Mühür / Selda Meşe - İzmir’de Körfez üzerinden tartışmalar devam ediyor. Son Mühür TV'de yayımlanan Tunç Erciyas ile Sıcak Bakış programının bugünkü konuğu İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu (İSTÖP) Başkanı Mehmet Aydoğan, oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerini Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde yaşanan işçi ölümü ve İZDENİZ’deki ‘ihale’ süreci üzerinden eleştiren Başkan Aydoğan, savcıları göreve çağırdı. Aydoğan, “Savcıları göreve çağırıyorum: Sadece İZDENİZ doğrudan 139 tane ihale yapıyor 119 tanesini bir firmaya veriyor. Modifiye kil ele geçirdik Kemalpaşa’da. Sinan Madencilik. Sinan Madencilik bugün bakıldığında kedi kumu üretiyor” dedi. Başkan Aydoğan, Körfez’de yaşanan sorunların giderilmesi için hazırladıkları projeyi de açıkladı.

Yeni yönetime başarılar diledi



Canlı yayınlanan programda öncelikle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’nde yaşanan seçim heyecanını değerlendirerek açıklamalarına başlayan İSTÖP Başkanı Mehmet Aydoğan, “Biz de küçüklükten beri esnaflıkla büyümüş, 10 yaşında esnaflığı tatmış, ilerleyen süreçte Ticaret Odası’nda tüccarlık yapmış, tüm bu kademeleri başarıyla geçmiş birisiyiz. Öncelikle Yalçın Ata başkana hayırlı olsun diyoruz. Yeni yönetimine de başarılar diliyoruz” dedi.

“Önce belediyelerdeki hak hukuk adaleti alın, sonra iktidar için çalışırsınız”

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’nde gerçekleşen seçime İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın katılmamasını eleştirerek değerlendirmelerini sürdüren Aydoğan, “Esnaf çok önemli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın genel kurula katılmamasına çok üzüldüm. Çünkü şehrin babası, bütün kurum, kuruluşların, esnafın, tüccarın, hepsinin babası orada. Oradan daha önemli işi var mıydı, bilmiyorum ama orada yoktu. Ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi’ni, belediyelerimizi uyarıyorum: diyelim ki iktidara kızıyoruz ‘Onu yaptı, bunu yaptı’ diye. Siz yapın o zaman da esnaf rahatlasın. Esnaftan her şeyde misli misli para alacağınıza bu konuda örnek olun. O zaman da ‘Biz iktidar olduğumuzda bakın elimizden geleni yapıyoruz’ deyin. Esnaftan aşırı fiyatlar alıp da bir tarafı eleştirmek yanlış olur. Tarafsız değerlendirme yapıyorum; asıl ben senin yönetiminde göreceğim hakkı, hukuku, adaleti. İZSU’nu yapılan ihalelerinde parayı zamanında ödeyemedikleri için 50 milyonluk ihaleler 70 ila 80 milyonlara mal oluyor. Bu atlandığı zaman İzmir’in zararı yani ‘kamu zararı’ haline geliyor. İşçinin, personelin parasını ödeyemiyorsun. Sen, sana iş yapan esnafın, müteahhittin parası ödemeyip kat be kat paralarla öderken, nasıl iktidar olacaksın?” diyerek tepki gösterdi.

“Danışmanlarını değiştirsin…”



“Önce belediyelerdeki hak hukuk adaleti sağlayın sonra iktidar için çalışırsınız” sözleriyle devam eden Başkan Aydoğan, “Büyükşehir Belediye Başkanımızı yanlış yönlendiriyorlar. Bizim kimseyle düşmanlığımız yok. İzmir’in, Türkiye’nin dünyada saygın, 13 tane uluslararası hibe projeyi başarıyla bitirmiş bir sivil toplum örgütü size parasız pulsuz karşılıksız İzmir Körfezi gibi yıllarca çözülemeyen bir konuda size destek olmak için konuşmuş. Birlikte proje başlatıyorsunuz, siz bunu dahi kabul edip de ne olduğunu merak etmiyor, randevulara cevap vermiyorsunuz. Bu İzmir’e hakarettir. Kesin ve net söylüyorum danışmanlarını değiştirsin. Bu şekilde 5 yılı tamamlayamaz” dedi.

“Neden arıtmaları özelleştirdin?”



İzmir’de sıklıkla tartışmalara konu olan “Körfezi temizleme yetkisi bakanlığın mı büyükşehir mi?” sorusunun kendisine yöneltilmesi üzerine de Başkan Aydoğan, şu yanıtı verdi: “Körfez devletin, Büyükşehir Belediyesi’nin değil. Eğer belediyenin olsa attığı kil nedeniyle izin mi isteyecek bakanlıktan? ‘Bu yetkiyi bana verin’ diye feryat ediyor Büyükşehir Belediye Başkanı. Ama sen körfezde yetki istiyorsan, kendi yaptığın 4 fazdan 3 fazını özelleştirme yaptın. Kendi arıtmanı işletemediğinden dolayı özelleştirdin. Sen körfezde yetkiyi nasıl istiyorsun? Neden arıtmaları özelleştirdin? Çamur geçmiş yıllarda bu zamana giderek arttı. Bakanlık cezaları sıklaştırınca bin tona çıktı çamur. Şimdi çamuru dökecek yer bulamıyorlar. Harmandalı’ya kaçak döküyorlar, Manisa’ya yolluyorlar” ifadelerini kullandı.

Körfez için çarpıcı proje, savcılara ‘Çağrı’: O çocuğu kim gönderdi oraya?



İzmir’de körfezle ilgili hazırladıkları projeler hakkında da bilgiler veren İSTÖP Başkanı Aydoğan, “Eğer bizi karşılarına alsalardı biz çözüm bulmuştuk. Günlük bin ton çamuru kimyasal olarak yakıp enerjiye çevirecektik. Bu enerjiyle de Ahmetbeyli kıyısından, deniz suyunu arıtıp Tahtalı Barajı’na akıtacak bir projemiz var. Böylelikle hem çamuru yok ediyorsun hem de deniz suyu arıtmalarında kullanılacak enerjiyi sağlıyorsun. Suyu Tahtalı’ya akıtalım metreküp olarak belediyeye satalım. Hiç finanssız, bütün masrafları biz karşılayacağız. Fakat karşımıza alıp konuşamadık ki. Şu anda İzmir’in konusu çamur değil mi? Cumhuriyet savcılarına da suç duyurusunda bulunuyorum, bu çocuğun öldüğü çamur, çöp arabasında ne işi vardı o çocuğun? Kim gönderdi onu oraya? Alan yasak alan. Onun tespit edilmesi lazım. Aldığım bilgilere göre ‘deneme için gönderdik’ savunmaları hazırlıyorlarmış. Cumhuriyet Savcılarına da suç duyurusunda bulunuyorum derhal kameralara el koysun. Mesafe geçerse kamera kayıtları silinir. Orada taksirli ölüme sebebiyet var. O yüzden bir kez daha söylüyorum: Artık Cemil Tugay’ın da etrafındaki danışmanlarını gözden geçirmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Tugay’a sordu: Körfezde kaç gemin var?



İzmir Körfezi’nde belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Aydoğan, “Denizde yine kirlilik var diye uyarıyorlar. Ben de belediye başkanımızı uyarıyorum: O senin denizin üzerinde gösterdiğin atıklar var ya onu Karataş’taki Fatma teyzem de görür, o da tespit eder. Hani dronlarınız vardı? Hani teknolojileriniz vardı? Kimin tespit ettiğini neden koyamıyorsunuz ortaya? Körfez’de senin 40 ila 50 tane gemin var. Her birine kamera taksan o gemileri tespit eder. Sen bunu yapmaktan acizsin, körfezde neyin yetkisini istiyorsun? Körfezi şu kirletiyor diye bugüne kadar nokta atışı yaptılar mı? İzmir’de gündem olacak bir şey değinmek istiyorum. Şimdi soruyorum Cemil başkanıma ‘Körfez’de kaç tane gemin var? Her gün gemilere binen insanların evsel atıkları ne oluyor? Bu gemilerin atıkları hangi vidanjörle, hangi kıyıda, hangi bölgede ne kadar alıyorlar nereye atıyorlar bunların kamera kayıtlarını göstersin. Bu konuda kamuoyuna cevap verin” dedi.

“Kedi kumunu nasıl modifiye ettiniz?”



Daha önce Son Mühür TV ekranlarına konuk olarak İZDENİZ’in Körfez’in temizliği için Çin’den kil yerine, Kemalpaşa’dan kedi kumu aldığı iddialarını bir kez daha gündeme getiren Aydoğan, “Çin’den modifiye kil getiriyoruz adı altında sundular. Durumu idari, hukuki, teknik yönden inceledik. Hukuki olarak inceleyen arkadaşlar sayıştay raporlarını, bütün belediyenin ihalelerini incelediler. Gece gündüz ekiplerimiz bunun üzerinde çalıştı. 5 bin tane ihale yapmışlar 5 senede. 5 bin tanenin bin taneden fazlası doğrudan temin. Savcıları göreve çağırıyorum: Sadece İZDENİZ doğrudan 139 tane ihale yapıyor 119 tanesini bir firmaya veriyor. Modifiye kil ele geçirdik Kemalpaşa’da. Sinan Madencilik. Sinan Madencilik bugün bakıldığında kedi kumu üretiyor. Zaten kedi kumunun ana maddesi sodyum bentonit kil. İnsanların aklıyla oynamayın. Kedi kumunun sen elek altını aldın, attın denize. Nasıl modifiye ettin? Çık ispat et. Bakanlık diyor ki benden 40 ton izin istediniz, ama siz 40 ton yerine 600 ton attınız. Derhal iptal edin, durdurun diyor” açıklamasında bulundu.

“Yarın Körfez’de kendinde batarsın”



Son olarak Cemil Tugay’a çağrıda bulunan Aydoğan, “Cemil Tugay’ın yüreği yetiyorsa çağırsın karşılıklı oturalım. İyi niyetinden şüphem yok. Sen seçimle gelmiş bir büyükşehir belediye başkanısın. Sen esnafına, muhtarına, STK Başkanına kucak açacaksın. Yanındaki danışmanların yanlış yönlendirmeleriyle bugün bu sorunlara sen sahip çıkmazsan, yarın Körfez’de kendinde batarsın” diye konuştu.