Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan Ayı olağan meclis toplantısında yaşanan tartışmalar yargıya taşındı. AK Parti Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman, kendisine yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ a suç duyurusunda bulundu.

AK Partili Meclis Üyesi Akyüz Duman, Tugay hakkında hakaret, tehdit suçlamalarıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılığa sunulan dilekçede, “17.04.2026 tarihinde gerçekleşen meclis toplantısı esnasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi faaliyet raporları görüşülürken demokratik bir tartışma ortamında müvekkil meclis üyesi görüşlerini dile getirirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan şüpheli Cemil TUGAY, müvekkile karşı saldırgan bir tutum sergilemiştir’ ifadeleri kullanıldı.

Suç duyurusunda,”Tugay’ın meclis üyelerinin ve kamuoyunun huzurunda müvekkile yönelik parmak sallayarak fiziki bir gözdağı vermiş ve yüksek sesle ve defalarca ‘Sahtekarsın’ ifadesini kullanmıştır” ifadeleri yer aldı. Parmak sallama davranışı için ise, “ agresif tutum, müvekkil üzerinde korku ve endişe yaratmaya yönelik, vücut dokunulmazlığına veya sair bir kötülük yapılacağına dair tehdit unsuru taşımaktadır” ifadeleri de yer aldı.