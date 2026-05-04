SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Uşak-İzmir karayolu Ürünköy mevkiinde kontrolden çıkan bir TIR’ın karşı şeride geçerek neden olduğu zincirleme kazada Kütahya Barosu avukatlarından 37 yaşındaki Mustafa Özlüer, 35 yaşındaki eşi Tuğba Özlüer ile çocukları 6 yaşındaki Nil ve henüz 1 yaşındaki Selin Özlüer yaşamını yitirdi. Can pazarının yaşandığı olay yerinde, cip içerisinde sıkışarak can veren avukat ile ailesinin ölümü hukuk camiasında da büyük üzüntü yarattı.

Kütahya Barosundan Taziye Mesajı

Acı haberin ardından Kütahya Barosu bir taziye mesajı yayınlayarak, "Meslektaşımız Mustafa Özlüer ve ailesinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Camiamızın başı sağ olsun," ifadelerine yer verdi. Toplam 17 kişinin yaralandığı kaza sonrası Özlüer ailesinin cenazelerinin bugün ikindi namazını müteakip Simav ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Soruşturmayı 4 Savcı Yürütüyor

Kısa bir süre önce İzmir Bornova'da yaşanan ve aralarında bir polisin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası hafızalardan silinmeden, bu kez acı haber Uşak'tan geldi. Avukat ile ailesinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili 4 savcı görevlendirildi. Çok sayıda yaralının olduğu kazaya sebebiyet veren Tır'la ilgili araştırma ve soruşturma sürdürülüyor.