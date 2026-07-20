Bu hafta gökyüzü güçlü ve dönüştürücü etkilerle açılıyor. Bir yanda sezgiler, ilham ve umutlar büyürken; diğer yanda güç, kontrol ve ekonomik konular daha görünür hale geliyor. Haftanın başında Jüpiter Neptün üçgeni ilham, sezgi ve ruhsal farkındalık getirirken; Jüpiter Plüton karşıtlığı güç mücadelelerini ve abartılı tepkileri artırabilir.

22 Temmuz’da Güneş Aslan burcuna geçiyor. Daha cesur, yaratıcı ve görünür bir döneme giriyoruz.

24 Temmuz’da Merkür retrosu bitiyor, iletişimde rahatlama başlıyor ancak birkaç gün temkinli ilerlemek önemli.

26 Temmuz’da Satürn retrosu başlıyor ve sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmemizi istiyor.

Bu hafta ilham ile gerçeklik arasında denge kurmak gerekiyor.

Haftanın Genel Etkisi

Hafta başında duygusal baskı ve kararsızlık hissi olabilir. Acele kararlar yerine gözlem yapmak daha doğru olur.

Sezgiler güçlü, içsel farkındalıklar artıyor. Ancak hayalleri somut adımlarla desteklemek önemli.

Hafta ortasında ilişkiler, para ve görünürlük konuları öne çıkıyor. Ego çatışmalarına dikkat.

Güneş’in Aslan’a geçişiyle birlikte kendimizi daha açık ifade etmek isteyebiliriz.

Merkür retrosunun bitmesiyle iletişim rahatlıyor ama hemen hızlanmamak gerekiyor.

Hafta sonu Satürn retrosu ile sorumluluklar ciddileşiyor. Sağlam olmayan yapılar sorgulanabilir.

İlhamını somutlaştır, gücünü dengeli kullan.

Gün Gün Gökyüzü Etkileri

20 Temmuz Pazartesi

Haftaya oldukça yoğun bir enerjiyle başlıyoruz. İlham, sezgi ve içsel farkındalıklar güçlü; özellikle rüyalar, iç ses ve yaratıcı fikirler dikkat çekebilir. Ancak aynı zamanda güç mücadeleleri, kontrol ihtiyacı ve abartılı tepkiler de gündeme gelebilir.

Duygusal olarak bir baskı hissi oluşabilir. Sorumluluklar ağır gelebilir ya da bir konuda ilerlemek isterken engellenmiş hissedebilirsiniz. İletişimde yanlış anlaşılmalar, sert ifadeler veya aceleyle verilen tepkiler sorun yaratabilir.

Bugün özellikle para, iş, aile düzeni ve otorite figürleriyle ilgili konularda dikkatli olmak önemli.

Mesaj: Büyük hayal kur ama abartıya kaçma. Gücünü sakin kullan.

21 Temmuz Salı

Bugün içsel gerilim biraz daha belirgin olabilir. Bir yanınız güvenli alanda kalmak isterken diğer yanınız değişmek ve ilerlemek isteyebilir. Bu ikilem sizi kararsız hissettirebilir.

Ancak gün içinde beklenmedik fırsatlar, ani gelişmeler ve yeni fikirler ortaya çıkabilir. Özellikle teknoloji, eğitim, sosyal medya ve iletişim alanlarında sürpriz açılımlar mümkün.

Duygular derinleşiyor. İçsel olarak bastırılmış bir konu yüzeye çıkabilir. Bu durum sizi rahatsız etse de aslında dönüşüm için önemli bir işaret olabilir.

Mesaj: Rahatsız eden duygu yönünü gösterir. Kaçmak yerine anlamaya çalış.

22 Temmuz Çarşamba

Bugün Güneş Aslan burcuna geçiyor ve enerji değişiyor. Daha görünür olmak, kendinizi ifade etmek, dikkat çekmek ve yaratıcı yönünüzü ortaya koymak isteyebilirsiniz.

Ancak duygular biraz abartılı olabilir. Olayları büyütme, kontrol etme isteği, kıskançlık veya güç gösterisi gibi davranışlara dikkat etmek gerekiyor. Ego çatışmaları yaşanabilir.

İlişkilerde hem sıcaklık hem de gerilim bir arada olabilir. Bir yandan yakınlaşma isteği varken diğer yandan kontrol ihtiyacı sorun yaratabilir.

Mesaj: Işığını kalpten göster. Kontrol etmeye çalıştıkça zorlanırsın.

23 Temmuz Perşembe

Bugün iletişim daha akıcı ve anlaşılır. Duygularınızı ifade etmek, bir konuyu konuşarak çözmek veya yazılı işler yapmak için uygun bir gün.

Ancak özgüven ve değer görme konularında hassasiyet oluşabilir. Birinin sözü ya da davranışı sizi düşündüğünüzden daha fazla etkileyebilir. Eski bir kırgınlık yeniden hatırlanabilir.

Bugün kendinizi başkalarının tepkilerine göre değerlendirmemek önemli. İçsel değerinizi hatırlamak sizi dengede tutar.

Mesaj: Değerini başkalarının onayına bağlama. Sen zaten yeterlisin.

24 Temmuz Cuma

Merkür retrosu bugün sona eriyor ve zihinsel olarak bir rahatlama başlıyor. Son haftalarda yaşanan karışıklıklar, gecikmeler ve yanlış anlaşılmalar yavaş yavaş çözülmeye başlayabilir.

Ancak bugün hâlâ temkinli olmak gerekiyor. Hemen hızlı kararlar almak yerine planları gözden geçirmek, eksikleri tamamlamak ve yön belirlemek daha doğru olur.

Enerji daha hareketli ve umutlu. Yeni fikirler, seyahat planları, eğitim konuları ve sosyal bağlantılar açısından destekleyici bir gün. Ancak ani gelişmeler planları değiştirebilir.

Mesaj: Yönünü netleştir, sonra ilerle. Acele etmek yerine sağlam adım at.

25 Temmuz Cumartesi

Bugün duygusal olarak daha olgun ve kontrollü hissedebilirsiniz. Sorumluluk bilinci artıyor, daha gerçekçi düşünmek kolaylaşıyor.

Ancak ilişkilerde gerilim oluşabilir. Sevgi ihtiyacı ile sabırsızlık, yakınlık isteği ile özgürlük ihtiyacı çatışabilir. Küçük konular büyüyebilir, tartışmalar hızlı alevlenebilir.

Bugün özellikle ilişkilerde empati kurmak, karşı tarafı anlamaya çalışmak ve tepkileri yumuşatmak önemli.

Mesaj: Haklı çıkmak yerine kalbi koru. İlişkiler güç savaşı değildir.

26 Temmuz Pazar

Bugün enerji daha ciddi ve sorumluluk odaklı. Haftanın hareketli temposundan sonra toparlanma, plan yapma ve düzen kurma ihtiyacı artıyor.

Satürn retrosunun başlamasıyla birlikte hayatınızda sağlam olmayan alanlar daha görünür hale gelebilir. Ertelenmiş işler, netleşmemiş sınırlar ve sorumluluklar tekrar gündeme gelebilir.

Bu süreç sizi zorlayabilir ama aynı zamanda uzun vadeli güçlenme fırsatı sunar. Bugün atılan bilinçli adımlar gelecekte sağlam sonuçlar getirebilir.

Mesaj: Sağlam olmayanı yeniden kur. Kaçmak yerine yapılandır.

Dünya Geneli Etkiler

Bu hafta umut ile güç mücadelesi birlikte ilerliyor.

Jüpiter Neptün üçgeni toplumsal dayanışma ve ilhamı artırırken,

Jüpiter Plüton karşıtlığı ekonomik ve siyasi gerilimleri yükseltebilir.

Teknoloji ve yenilik alanında fırsatlar var.

Merkür retrosunun bitmesi iletişimde rahatlama getiriyor.

Satürn retrosu ise sistemlerin yeniden değerlendirilmesine işaret ediyor.

Burçlara Haftalık Mini Mesajlar

Koç

İlişkilerde denge önemli. Tepkilerini kontrol et.

Boğa

İş ve sağlık konuları öne çıkıyor. Kendini zorlamadan ilerle.

İkizler

Aşk ve yaratıcılık alanında hareket var. Kararları aceleye getirme.

Yengeç

Fırsatlar var ama ilişkilerde güç savaşlarına dikkat.

Aslan

Senin dönem başlıyor. Görünürlük artıyor, özgüven yükseliyor.

Başak

İçsel toparlanma zamanı. Dinlenmeye izin ver.

Terazi

Sosyal çevre ve hedefler hareketleniyor. Dengeyi koru.

Akrep

Duygular yoğun. Kontrol ihtiyacını abartma.

Yay

Fırsatlar artıyor. Ani kararlarla yön değiştirme.

Oğlak

Sorumluluklar artıyor. Planlarını yeniden yapılandır.

Kova

İlişkiler ön planda. Özgürlük ve bağlılık dengesini kur.

Balık

Sezgiler güçlü. İlhamı somutlaştır.

Haftanın En Şanslı Burçları

Aslan, Yay, Balık, Yengeç

Haftanın En Çok Zorlanabilecek Burçları

Akrep, Oğlak, Boğa, Kova

Haftanın Ruhsal Mesajı

Hayal kur ama onu gerçeğe dönüştür.

Bu hafta ilham yüksek ama kalıcı olan, sağlam temele kurulan olacak.

Işığını fark et ve bilinçle kullan.

Sevgiyle,

Neyir Gizem