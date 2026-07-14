Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıl oturduğu koltuğu Özgür Özel'e devrettiği süreçte aktif siyasetten kopmayacağını tutulan özel ofils göstermişti.

Ankara'daki ofisin masraflarını kim karşılıyor? sorusu uzun süredir gündemde olmasına rağmen cevap bulunamamıştı.

TV 100'e konuk olan Kılıçdaroğlu'na ''Genel başkan değilken ofisinizin masraflarını nasıl karşıladınız?” sorusu bir kez daha yöneltildi.

Emekli milletvekili ve emekli müsteşar yardımcısı olarak aldığı parayla masrafların büyük bölümünü karşıladığını belirten Kılıçdaroğlu,

''Araçlarım ve korumların yemekleri genel başkanlık tarafından ödeniyordu. Sonra bunu kesitler. Bu doğru değildi. Ancak sonrasında bir iş insanı bana destek oldu'' açıklamasında bulundu.

''Kim bu iş insanı?'' sorusunun yöneltildiği Kılıçdaroğlu,

''Bir iş insanı geldi araçlarımı ödedi. Korumalarımın yemeğimi ödedi. Kim olduğunu açıklamam doğru olmaz'' sözleriyle cevap verdi.

Merak edilen ismi Şaban Sevinç açıkladı...



Karanlıkta kalan iş insanının ismini, CHP'deki iktidar savaşında Özgür Özel kanadına açık destek veren gazeteci Şaban Sevinç duyurdu.

''O iş insanı Nafer Capar'' diyen Şaban Sevinç,

''Nafer Capar, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde CHP’nin miting sahneleri ve kurultaylarını düzenleyen iş adamı.

- 2023’de miting sahnelerinin düzenlenmesi işi için CHP’den 240 milyon lira (13.6 milyon USD) aldı.

- 4 Kasım 2023’deki kurultay salonunun düzenlenmesi işi için CHP’den 50 milyon lira (1.8 milyon USD) aldı'' bilgisini paylaştı.



Helal olsun adama...



Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle öne çıkan isimlerden biri olan Bülent Gürsoy, Şaban Sevinç'in iddiasına gönderme yaparak, ''Nafer Capar; Adammış, Vefalıymış. İnsanmış. Helal olsun adama'' değerlendirmesinde bulundu.

''Bu işleri her zaman profesyonel birileri yapıyor. Para da kazanıyorlar. Başkaları da yapmıştır, onlar da kazanmıştır'' hatırlatmasında bulunan Gürsoy,

''Daha önce bu işleri yapanları da yazsın Şaban. İyi tanır.

Pahalı mı yapmış, fazladan para mı almış? Bu paylaşından o anlaşılmıyor.

Tanımam bilmem.

O mudur Kemal beyin bahsettiği iş insanı, onu da bilmem.

Ama Şaban'ın yazdıklarından şu çok net anlaşılıyor:

Nafer Capar; Adammış, Vefalıymış. İnsanmış.

Helal olsun adama'' mesajı verdi.



Nafer Capar kimdir?



Kongre, miting, festival, konser gibi büyük etkinliklere imza atan BPR Strategic Event Ajans Yönetim Kurulu Başkanı olan Nafer Capar, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş bir isim olarak biliniyor.



Capar, Gürcistan’ın en eski ve en prestijli devlet üniversitesi olarak bilinen bilisi State University'de International Relations and Politics bölümü mezunu olarak görülüyor.

Capar, İrafan İnanç Yıldız ve Emre Doğan'ın Gençli Kolları Başkanlığı döneminde Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.