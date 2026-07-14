Bugün Denizli'nin köklü ilçeleri arasında yer alan Çal, geçmişte farklı illere bağlı idari yapısıyla dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde uzun yıllar Kütahya Sancağı'na bağlı kalan ilçe, 1826 yılında İzmir'e, daha sonra Aydın'a bağlandı. 1882'de Denizli Sancağı'nın kurulmasıyla yeniden idari statüsü değişen Çal, 1886 yılında ilçe teşkilatına kavuştu. Tarihi boyunca farklı yönetim merkezlerine bağlanan ilçe, günümüzde doğal güzellikleri, tarihi mirası ve ulaşım kolaylığıyla Denizli'nin öne çıkan destinasyonları arasında bulunuyor.

Çal'ın İdari Tarihi Osmanlı Döneminde Birkaç Kez Değişti

Çal'ın geçmişi, Anadolu'daki idari yapılanmanın geçirdiği dönüşümleri yansıtan örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Çal Kaymakamlığı'nda yer alan bilgilere göre ilçe, II. Murat döneminde 1429 yılında yeniden Osmanlı hakimiyetine girdi. Uzun yıllar Kütahya Sancağı'na bağlı nahiye statüsünde yönetilen Çal, 1826 yılında İzmir'e bağlandı. Daha sonraki süreçte Aydın yönetimine geçen ilçe, 1882 yılında Denizli Sancağı'nın kurulmasıyla bu yeni idari yapının parçası oldu.

İdari değişiklikler bununla da sınırlı kalmadı. 1886 yılında Çal'da kaza teşkilatı kurularak ilçe statüsü resmen oluşturuldu. Böylece Çal, günümüzdeki idari kimliğine kavuşurken Denizli'nin en eski ilçelerinden biri haline geldi.

Çal'a Ulaşım Nasıl Sağlanıyor

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre Çal, Denizli şehir merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İlçe; Uşak'a 87 kilometre, Burdur'a 150 kilometre, Aydın'a 191 kilometre, Muğla'ya 211 kilometre, Afyonkarahisar'a 220 kilometre, Manisa'ya 271 kilometre ve İzmir'e 289 kilometre mesafede yer alıyor.

Denizli Otogarı'ndan hareket eden Çal Birlik ve Akkent Birlik minibüsleriyle ilçeye gün boyunca düzenli ulaşım sağlanabiliyor. Bunun yanında belediye otobüsleri ile çevre ilçelerden gelen minibüs seferleri de ulaşımı destekliyor. Hava yolunu tercih edenler için ise Çardak Havalimanı ilçeye yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Doğal ve Tarihi Zenginlikleriyle Çal Gezginleri Bekliyor

Çal Belediyesi'nin tanıttığı destinasyonlar, ilçenin yalnızca tarihiyle değil doğal güzellikleriyle de öne çıktığını gösteriyor. Doğa tutkunlarından tarih meraklılarına kadar farklı ilgi alanlarına hitap eden birçok nokta ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çal'da öne çıkan gezi noktaları şöyle sıralanıyor:

Kumral Mesirelik Alanı: Piknik ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için tercih ediliyor.

Kısık Kanyonu: Doğa yürüyüşü ve keşif rotalarıyla ilgi görüyor.

Kırık Minare: İlçenin tarihi dokusunu yansıtan simge yapılardan biri.

Hançalar Deresi: Sessiz ve doğal atmosferiyle öne çıkıyor.

Apollon Tapınağı: Antik dönem izlerini taşıyan önemli tarihi alanlardan biri.

Ekşi Höyük ve Aşağıseyit Höyüğü: Bölgenin binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor.

Ağlayan Kaya Şelalesi: Etkileyici manzarasıyla doğa fotoğrafçılarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Çökelez Dağı: Trekking ve panoramik manzara arayanların tercih ettiği alanlardan biri.

Kaplanlar Göleti: Dinlenmek ve doğayla baş başa kalmak isteyenlere hitap ediyor.

Tozlukara Köprüsü: Tarihi mimarisiyle dikkat çeken önemli yapılardan biri.

Çal, geçmişte İzmir ve Aydın'a bağlı olarak yönetilmiş olsa da bugün Denizli'nin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini bir arada sunan ilçeleri arasında önemli bir konuma sahip bulunuyor.