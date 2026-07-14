Son Mühür / Hakan Kandemir- Adalet Bakanı Akın Gürlek’in dün duyurduğu ve 81 ilde eş zamanlı başlatılan FETÖ operasyonları kapsamında İzmir’de dikkatleri çeken bir gelişme yaşandı. Terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen ve daha önce de çeşitli soruşturmalara konu olduğu bilinen İzmir Bornova’da faaliyet gösteren Deva Destek Hizmetleri şirketlerinden Afye’ye yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın düzenlendiği öğrenildi. Operasyon kapsamında ‘Afye’ markasıyla bilinen ve bitkisel gıda takviyeleri ve kişisel bakım ürünleri satan şirkete el konulduğu ifade edildi.

Daha önce de iddialar gündeme gelmişti

Daha önce 2024 yılında hazırlanan bazı rapor ve soruşturmalarda şirketin perde arkasındaki yapılanmaya dair çeşitli iddialar ortaya atılmış ve şirketin FETÖ/PDY'nin Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki faaliyetlerini finanse etmek amacıyla kurulduğu iddia edilmişti. Söz konusu şirketin sahibi olduğu belirtilen M.A.’nın örgütün firari isimleri Adil Öksüz ve tutuklu Kemal Batmaz ile irtibatlı olduğu belirtilen kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülmüştü. Şimdi ise yapılan operasyon kapsamında şirkete el konulduğu öğrenildi.

‘Örgütün mahrem yapılanması ve bağlı unsurlar…’

Operasyonlar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, “81 ilimizde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde; örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.